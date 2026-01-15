Chivas vs Querétaro se encuentran en la Jornada 3 de la Liga MX. Conoce la fecha, horario y dónde ver el partido del Rebaño en el Clausura 2026.
- Partido: Chivas vs Querétaro
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 17 de enero de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
Chivas vs Querétaro: Fecha para ver al Rebaño en la Jornada 3 de Liga MX
El sábado 17 de enero de 2026 continúa la Jornada 3 de la Liga MX con cinco partidos, entre ellos el Chivas vs Querétaro.
Chivas vs Querétaro: Horario para ver al Rebaño en la Jornada 3 de Liga MX
El partido Chivas vs Querétaro inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México, el sábado 17 de enero de 2026.
Chivas vs Querétaro: ¿Dónde ver al Rebaño en la Jornada 3 de Liga MX?
La señale de Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Querétaro.
¿Cómo llega Chivas a la Jornada 3 de la Liga MX vs Querétaro?
Chivas llega invicto a la Jornada 3 de la Liga MX con seis puntos en su cuenta, que lo mantiene en la cima del Clausura 2026.
Seis puntos suma Chivas en la Liga MX, gracias a los triunfos sobre Pachuca y Mazatlán en la primeras jornadas de la competencia.
De vuelta en su cancha, Chivas es favorito para vencer a Querétaro, equipo que tras sumar un punto de visita ante Pumas, recibió a Tijuana en la Jornada 2.
Así se jugará la Jornada 3 de Liga MX del Clausura 2026
Con un partido inicia la Jornada 3 de la Liga MX el viernes 16 de enero, al día siguiente se miden Tigres vs Toluca en la reedición de la Final del Apertura 2025.
Así se jugará la Jornada 3 de Liga MX:
Viernes 16 de enero de 2026
- Mazatlán vs Rayados | FOX One y Canal 7
Sábado 17 de enero
- Necaxa vs Atlas | Canal 7, ViX y Claro Sports
- Chivas vs Querétaro | Amazon Prime Video
- Tigres vs Toluca | FOX One y Canal 7
- Cruz Azul vs Puebla | TUDN y ViX
- Tijuana vs San Luis | FOX One
Domingo 18 de enero
- Pumas vs León | TUDN y ViX
- Santos vs FC Juárez | TUDN y ViX
- Pachuca vs América | FOX One