Chivas vs Querétaro se encuentran en la Jornada 3 de la Liga MX. Conoce la fecha, horario y dónde ver el partido del Rebaño en el Clausura 2026.

Partido: Chivas vs Querétaro

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Querétaro: Fecha para ver al Rebaño en la Jornada 3 de Liga MX

El sábado 17 de enero de 2026 continúa la Jornada 3 de la Liga MX con cinco partidos, entre ellos el Chivas vs Querétaro.

Chivas vs Querétaro: Horario para ver al Rebaño en la Jornada 3 de Liga MX

El partido Chivas vs Querétaro inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México, el sábado 17 de enero de 2026.

Chivas vs Querétaro: ¿Dónde ver al Rebaño en la Jornada 3 de Liga MX?

La señale de Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Querétaro.

¿Cómo llega Chivas a la Jornada 3 de la Liga MX vs Querétaro?

Chivas llega invicto a la Jornada 3 de la Liga MX con seis puntos en su cuenta, que lo mantiene en la cima del Clausura 2026.

Seis puntos suma Chivas en la Liga MX, gracias a los triunfos sobre Pachuca y Mazatlán en la primeras jornadas de la competencia.

De vuelta en su cancha, Chivas es favorito para vencer a Querétaro, equipo que tras sumar un punto de visita ante Pumas, recibió a Tijuana en la Jornada 2.

Así se jugará la Jornada 3 de Liga MX del Clausura 2026

Con un partido inicia la Jornada 3 de la Liga MX el viernes 16 de enero, al día siguiente se miden Tigres vs Toluca en la reedición de la Final del Apertura 2025.

Así se jugará la Jornada 3 de Liga MX:

Viernes 16 de enero de 2026

Mazatlán vs Rayados | FOX One y Canal 7

Sábado 17 de enero

Necaxa vs Atlas | Canal 7, ViX y Claro Sports

Chivas vs Querétaro | Amazon Prime Video

Tigres vs Toluca | FOX One y Canal 7

Cruz Azul vs Puebla | TUDN y ViX

Tijuana vs San Luis | FOX One

Domingo 18 de enero