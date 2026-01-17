La Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX sigue su curso y uno de los duelos llamativos del fin de semana será el Pachuca vs América del domingo 18 de enero.

Pachuca vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de Liga MX

Pachuca y América se enfrentan nuevamente en la Liga MX. Ambos equipos suelen regalarnos duelos emocionantes y con goles.

Es por ello que nuestro pronóstico es un 2-2, tomando en cuenta que Pachuca viene de ganar en casa y América necesita sumar puntos.

Pachuca vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX

Estas serían las posibles alineaciones para el Pachuca vs América, partido correspondiente a la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Alineación de Pachuca:

Carlos Moreno

Alan Mozo

Eduardo Bauermann

Sergio Barreto

Brian García

Alan Bautista

Christian Rivera

Elías Montiel

Robert Kenedy

Oussama Idrissi

Salomón Rondón

Alineación de América:

Luis Malagón

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Álvaro Fidalgo

Rodrigo Dourado

Erick Sánchez

Allan Saint-Maximin

Rodrigo Aguirre

Raúl Zúñiga

Pachuca vs América: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?

El Pachuca vs América ya tiene fecha y hora definida. Este encuentro se disputará el domingo 18 de enero en el Estadio Hidalgo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Pachuca vs América

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX y FOX One

Pachuca vs América: ¿Cómo llegan los equipos para su partido de la Jornada 3 de Liga MX?

Pachuca llega a la Jornada 3 con una derrota y una victoria, esta última ante Club León en la fecha anterior de la Liga MX.

Por su parte, América llega sin conocer la victoria. El equipo de André Jardine solo ha podido sumar un punto y viene de caer ante Atlético San Luis.