Este lunes 5 de enero, el Deportivo Toluca anunció a través de sus redes sociales la muerte de Florentino López, un icono del equipo durante la década de los 60.

Aunque el Deportivo Toluca acaba de ser bicampeón en la Liga MX, Florentino López fue una de las estrellas que le dio a los Diablos Rojos sus primeros dos trofeos consecutivos.

Varios aficionados han lamentado la noticia, pues se trata de una de los máximos referentes de la institución escarlata.

Liga MX: Muere Florentino López, bicampeón con el Toluca

Con un comunicado en redes sociales, el Deportivo Toluca dio a conocer la muerte de Florentino López a los 91 años de edad.

“Quienes integramos al Deportivo Toluca lamentamos el sensible fallecimiento de Florentino López, arquero legendario de nuestro equipo y clave durante el bicampeonato en la década de los 60″, se lee en el escrito compartido por los actuales campeones de la Liga MX.

Además, el equipo escarlata aprovechó para dar el pésame a las personas más cercanas al exportero: “Nuestras condolencias y mejores deseos a familiares y amigos”.

En los comentarios de la publicación, los fans de los Diablos Rojos lamentaron la noticia y mostraron respeto por una leyenda de la institución.

Familiar de Florentino López agradece gesto de Toluca

Luego de que el Deportivo Toluca expresara sus condolencias por la muerte de Florentino López, un familiar del exportero habló al respecto.

“Su familia agradecemos de corazón que os acordéis de él, estaba muy orgulloso de haber pertenecido al club. Un saludo”, fue el comentario dejado por un familiar de Florentino López.