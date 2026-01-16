Tigres vs Toluca se enfrentarán en la Jornada 3 de la Liga MX. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de los felinos.
Tigres vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga MX
El pronóstico del partido Tigres vs Toluca es un triunfo de 1-2 del bicampeón sobre el conjunto de los regiomontanos, en la Jornada 3 de la Liga MX.
- Pronóstico: Tigres 1-2 Toluca
Tigres vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Toluca, que se jugará el sábado 17 de enero en el Estadio Universitario.
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata y Marco Farfán
- Mediocampistas: Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán y Diego Lainez
- Delanteros: Juan Brunetta, Marcelo Flores y André-Pierre Gignac
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Diego Barbosa, Everardo López, Federico Pereira y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Marcel Ruiz, Franco Romero, Nicolás Castro y Sebastián Córdova
- Delanteros: Santiago Simón y Helinho
Tigres vs Toluca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX
El sábado 17 de enero de 2026 sigue la actividad de la Jornada 3 de la Liga MX con cinco partidos, entre ellos el Tigres vs Toluca.
El partido Tigres vs Toluca inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México, el sábado 17 de enero de 2026.
Tigres vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?
La señal del Canal 7 y la plataforma de Fox One transmitirán el partido Tigres vs Toluca, correspondiente a la Jornada 3 de la Liga MX.
- Partido: Tigres vs Toluca
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 17 de enero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal 7 y Fox One
¿Cómo llegan Tigres y Toluca a la Jornada 3 de la Liga MX?
Tigres viene de ser derrotado en la Jornada 2 de la Liga MX por la mínima ante Pumas en el Estadio Universitario, por lo que buscarán reponerse en casa, ante Toluca.
Toluca ganó 3-1 contra Santos Laguna en la Jornada 2 de la Liga MX, previo a visitar a Tigres en el Clausura 2026.
Así se jugará la Jornada 3 de la Liga MX del Clausura 2026
Viernes 16 de enero de 2026
- Mazatlán FC vs Rayados | Canal 7, Fox One
Sábado 17 de enero
- Necaxa vs Atlas | Claro Sports y Canal 7
- Chivas vs Querétaro | Prime Video
- Tigres vs Toluca | Canal 7 y Fox One
- Cruz Azul vs Puebla | TUDN y VIX
- Tijuana vs Atlético de San Luis | Fox One
Domingo 18 de enero
- Pumas vs León | TUDN y VIX
- Santos vs FC Juárez | TUDN y VIX
- Pachuca vs América | Fox One