Tigres vs Toluca se enfrentarán en la Jornada 3 de la Liga MX. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de los felinos.

Tigres vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga MX

El pronóstico del partido Tigres vs Toluca es un triunfo de 1-2 del bicampeón sobre el conjunto de los regiomontanos, en la Jornada 3 de la Liga MX.

  • Pronóstico: Tigres 1-2 Toluca

Tigres vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Toluca, que se jugará el sábado 17 de enero en el Estadio Universitario.

Tigres

  • Portero: Nahuel Guzmán
  • Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata y Marco Farfán
  • Mediocampistas: Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán y Diego Lainez
  • Delanteros: Juan Brunetta, Marcelo Flores y André-Pierre Gignac

Toluca

  • Portero: Hugo González
  • Defensas: Diego Barbosa, Everardo López, Federico Pereira y Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Marcel Ruiz, Franco Romero, Nicolás Castro y Sebastián Córdova
  • Delanteros: Santiago Simón y Helinho

Tigres vs Toluca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX

El sábado 17 de enero de 2026 sigue la actividad de la Jornada 3 de la Liga MX con cinco partidos, entre ellos el Tigres vs Toluca.

El partido Tigres vs Toluca inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México, el sábado 17 de enero de 2026.

Tigres vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?

La señal del Canal 7 y la plataforma de Fox One transmitirán el partido Tigres vs Toluca, correspondiente a la Jornada 3 de la Liga MX.

  • Partido: Tigres vs Toluca
  • Fase: Jornada 3 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Sábado 17 de enero de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Canal 7 y Fox One

¿Cómo llegan Tigres y Toluca a la Jornada 3 de la Liga MX?

Tigres viene de ser derrotado en la Jornada 2 de la Liga MX por la mínima ante Pumas en el Estadio Universitario, por lo que buscarán reponerse en casa, ante Toluca.

Toluca ganó 3-1 contra Santos Laguna en la Jornada 2 de la Liga MX, previo a visitar a Tigres en el Clausura 2026.

Así se jugará la Jornada 3 de la Liga MX del Clausura 2026

Viernes 16 de enero de 2026

  • Mazatlán FC vs Rayados | Canal 7, Fox One

Sábado 17 de enero

  • Necaxa vs Atlas | Claro Sports y Canal 7
  • Chivas vs Querétaro | Prime Video
  • Tigres vs Toluca | Canal 7 y Fox One
  • Cruz Azul vs Puebla | TUDN y VIX
  • Tijuana vs Atlético de San Luis | Fox One

Domingo 18 de enero

  • Pumas vs León | TUDN y VIX
  • Santos vs FC Juárez | TUDN y VIX
  • Pachuca vs América | Fox One