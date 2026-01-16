Tigres vs Toluca se enfrentarán en la Jornada 3 de la Liga MX. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de los felinos.

Tigres vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga MX

El pronóstico del partido Tigres vs Toluca es un triunfo de 1-2 del bicampeón sobre el conjunto de los regiomontanos, en la Jornada 3 de la Liga MX.

Pronóstico: Tigres 1-2 Toluca

Tigres vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Toluca, que se jugará el sábado 17 de enero en el Estadio Universitario.

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata y Marco Farfán

Mediocampistas: Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán y Diego Lainez

Delanteros: Juan Brunetta, Marcelo Flores y André-Pierre Gignac

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Diego Barbosa, Everardo López, Federico Pereira y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Franco Romero, Nicolás Castro y Sebastián Córdova

Delanteros: Santiago Simón y Helinho

Tigres vs Toluca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX

El sábado 17 de enero de 2026 sigue la actividad de la Jornada 3 de la Liga MX con cinco partidos, entre ellos el Tigres vs Toluca.

El partido Tigres vs Toluca inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México, el sábado 17 de enero de 2026.

Tigres vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?

La señal del Canal 7 y la plataforma de Fox One transmitirán el partido Tigres vs Toluca, correspondiente a la Jornada 3 de la Liga MX.

Partido: Tigres vs Toluca

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7 y Fox One

¿Cómo llegan Tigres y Toluca a la Jornada 3 de la Liga MX?

Tigres viene de ser derrotado en la Jornada 2 de la Liga MX por la mínima ante Pumas en el Estadio Universitario, por lo que buscarán reponerse en casa, ante Toluca.

Toluca ganó 3-1 contra Santos Laguna en la Jornada 2 de la Liga MX, previo a visitar a Tigres en el Clausura 2026.

Así se jugará la Jornada 3 de la Liga MX del Clausura 2026

Viernes 16 de enero de 2026

Mazatlán FC vs Rayados | Canal 7, Fox One

Sábado 17 de enero

Necaxa vs Atlas | Claro Sports y Canal 7

Chivas vs Querétaro | Prime Video

Tigres vs Toluca | Canal 7 y Fox One

Cruz Azul vs Puebla | TUDN y VIX

Tijuana vs Atlético de San Luis | Fox One

Domingo 18 de enero