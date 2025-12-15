Una vez concluida la Final de la Liga MX en su Apertura 2025, torneo que ya coronó a su equipo campeón, es tiempo de revisar cuándo inicia el Clausura 2026. Conoce las fechas clave del calendario 2025-26 del futbol mexicano.

El Clausura 2026 será un torneo atípico en la Liga MX, ya que al ser México sede del Mundial 2026, su competencia local tendrá varios cambios para adecuarse al calendario.

¿Cuándo inicia el Clausura 2026 de la Liga MX?

El torneo de Clausura 2026 iniciará el viernes 9 de enero de 2026 y culminará el domingo 24 de mayo de 2026.

Fechas clave del calendario en el Clausura 2026 de la Liga MX

El calendario de la Liga MX en su torneo de Clausura 2026 contará con tres fechas dobles, semanas en las que cada equipo juega dos partidos.

El objetivo de acomodar las tres jornadas dobles es lograr que el torneo de Clausura 2026 termine a tiempo para darle espacio a la concentración de la Selección Mexicana, rumbo al Mundial 2026 de la FIFA.

Uno de los cambios en el calendario que venía utilizándose en la Liga MX, será la eliminación del Play-In, por lo que clasificarán a la Liguilla los primeros 8 equipos en la tabla de posiicones.

Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026 en el nuevo calendario

En el calendario del Clausura 2026 están programados los cuartos de final de la Liguilla con una semana de distancia: 2 y 3 de mayo (partidos de ida); y 9 y 10 de mayo (partidos de vuelta).

Las semifinal regresará a la típica ecuación de 72 horas de descanso: 13 y 14 de mayo (partidos de ida) y 16 y 17 de mayo (partidos de vuelta).

La Final del Clausura 2026 se jugará el jueves 21 de mayo y domingo 24 de mayo, previniendo que hay descanso para los equipos mexicanos que pudieran llegar a la Final de la Concachampions.

Estas son las fechas clave en el calendario de la Liga MX en su Clausura 2026:

Inicio del torneo | 9 de enero de 2026

Cuartos de final de la Liguilla | 2-3 de mayo y 9-10 de mayo

Semifinales de la Liguilla | 13-14 de mayo y 16-17 de mayo

Final: Jueves 21 de mayo y domingo 24 de mayo

La Liguilla del Clausura 2025 se jugará sin seleccionados mexicanos

Un detalle especial en el armado del calendario y reglamento del Clausura 2026, es que los jugadores convocados por la Selección Mexicana para el Mundial 2026, no participarán en la Liguilla del torneo.

Como acción compensatoria, los equipos podrán jugar con hasta 9 extranjeros en cancha la Liguilla del Clausura 2026, sin importar si tienen o no representantes nacionales.

Las reglas de la FIFA indican que los clubes deben liberar a sus seleccionados al menos 10 días previos al inicio del Mundial 2026.