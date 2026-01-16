Continúa la actividad del torneo Clausura 2026 con la Jornada 3, la cual comenzará con el partido Mazatlán vs Rayados este viernes 16 de enero.

Mazatlán vs Rayados: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX

Mazatlán está en su gira de despedida en la Liga MX y ahora enfrenta a Rayados de Monterrey, uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano.

Por lo que nuestro pronóstico es que Rayados se llevará la victoria 3-0.

Mazatlán vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones para el duelo Mazatlán vs Rayados, partido correspondiente a la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Alineación Mazatlán FC:

  • Ricardo Rodríguez
  • Ángel Saavedra
  • Facundo Almada
  • Jair Díaz
  • Mauro Lainez
  • Omar Moreno
  • Daniel Hernández
  • Edgar Bárcenas
  • Jordan Sierra
  • Iván González
  • Fabio

Alineación Rayados:

  • Luis Cárdenas
  • Luis Reyes
  • Carlos Salcedo
  • Víctor Guzmán
  • Ricardo Chávez
  • Iker Fimbres
  • Fidel Ambriz
  • Roberto de la Rosa
  • Oliver Torres
  • Sergio Canales
  • Germán Berterame

Mazatlán vs Rayados: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?

El partido Mazatlán vs Rayados se llevará a cabo el viernes 16 de enero en el Estadio El Encanto, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Se podrá seguir a través del Canal 7, de TV Azteca.

  • Partido: Mazatlán vs Rayados
  • Fase: Jornada 3 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 16 de enero de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio El Encanto
  • Transmisión: Canal 7 y FOX One

Mazatlán vs Rayados: ¿Cómo llegan los equipos para su partido de la Jornada 3 de Liga MX?

Mazatlán llega al partido vs Rayados con dos derrotas seguidas, ante Juárez y Puebla.

Mientras que Rayados llega tras perder en su debut ante Toluca y de ganar como visitante frente a Necaxa.