Continúa la actividad del torneo Clausura 2026 con la Jornada 3, la cual comenzará con el partido Mazatlán vs Rayados este viernes 16 de enero.

Mazatlán vs Rayados: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX

Mazatlán está en su gira de despedida en la Liga MX y ahora enfrenta a Rayados de Monterrey, uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano.

Por lo que nuestro pronóstico es que Rayados se llevará la victoria 3-0.

Mazatlán vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones para el duelo Mazatlán vs Rayados, partido correspondiente a la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Alineación Mazatlán FC:

Ricardo Rodríguez

Ángel Saavedra

Facundo Almada

Jair Díaz

Mauro Lainez

Omar Moreno

Daniel Hernández

Edgar Bárcenas

Jordan Sierra

Iván González

Fabio

Alineación Rayados:

Luis Cárdenas

Luis Reyes

Carlos Salcedo

Víctor Guzmán

Ricardo Chávez

Iker Fimbres

Fidel Ambriz

Roberto de la Rosa

Oliver Torres

Sergio Canales

Germán Berterame

Mazatlán vs Rayados: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?

El partido Mazatlán vs Rayados se llevará a cabo el viernes 16 de enero en el Estadio El Encanto, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Se podrá seguir a través del Canal 7, de TV Azteca.

Partido: Mazatlán vs Rayados

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 16 de enero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Canal 7 y FOX One

Mazatlán vs Rayados: ¿Cómo llegan los equipos para su partido de la Jornada 3 de Liga MX?

Mazatlán llega al partido vs Rayados con dos derrotas seguidas, ante Juárez y Puebla.

Mientras que Rayados llega tras perder en su debut ante Toluca y de ganar como visitante frente a Necaxa.