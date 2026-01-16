Continúa la actividad del torneo Clausura 2026 con la Jornada 3, la cual comenzará con el partido Mazatlán vs Rayados este viernes 16 de enero.
Mazatlán vs Rayados: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX
Mazatlán está en su gira de despedida en la Liga MX y ahora enfrenta a Rayados de Monterrey, uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano.
Por lo que nuestro pronóstico es que Rayados se llevará la victoria 3-0.
Mazatlán vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones para el duelo Mazatlán vs Rayados, partido correspondiente a la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
Alineación Mazatlán FC:
- Ricardo Rodríguez
- Ángel Saavedra
- Facundo Almada
- Jair Díaz
- Mauro Lainez
- Omar Moreno
- Daniel Hernández
- Edgar Bárcenas
- Jordan Sierra
- Iván González
- Fabio
Alineación Rayados:
- Luis Cárdenas
- Luis Reyes
- Carlos Salcedo
- Víctor Guzmán
- Ricardo Chávez
- Iker Fimbres
- Fidel Ambriz
- Roberto de la Rosa
- Oliver Torres
- Sergio Canales
- Germán Berterame
Mazatlán vs Rayados: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?
El partido Mazatlán vs Rayados se llevará a cabo el viernes 16 de enero en el Estadio El Encanto, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Se podrá seguir a través del Canal 7, de TV Azteca.
- Partido: Mazatlán vs Rayados
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 16 de enero de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: Canal 7 y FOX One
Mazatlán vs Rayados: ¿Cómo llegan los equipos para su partido de la Jornada 3 de Liga MX?
Mazatlán llega al partido vs Rayados con dos derrotas seguidas, ante Juárez y Puebla.
Mientras que Rayados llega tras perder en su debut ante Toluca y de ganar como visitante frente a Necaxa.