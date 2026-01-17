Cruz Azul recibe al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc para su juego correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026 en la Liga MX y aquí te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del encuentro.
Cruz Azul vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de Liga MX
Cruz Azul parte como el gran favorito para quedarse con los tres puntos en su partido ante Puebla debido a la gran diferencia de costo que existe entre los planteles de un equipo y el otro.
El pronóstico es de Cruz Azul 3-1 Puebla.
Cruz Azul vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX
Debido a que Cruz Azul ha sido uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes, su once inicial para el partido contra Puebla en el Clausura 2026 de la Liga MX sería muy diferente al que presentó la temporada pasada.
Por otro lado, debido a que Puebla viene de ganarle al Mazatlán en la Jornada 2, se espera que el conjunto camotero salga con la misma alineacion inicial.
Posible alineación de Cruz Azul:
- Andrés Gudiño
- Jorge Sánchez
- Willer Ditta
- Erik Lira
- Gonzalo Piovi
- Rodolfo Rotondi
- Charly Rodríguez
- Jeremy Márquez
- José Paradela
- Agustín Palavecino
- Toro Fernández
Posible alineación de Puebla:
- Ricardo Gutiérrez
- Bryan Garnica
- Eduardo Navarro
- Nicolás Díaz
- Fernando Monárrez
- Alejandro Organista
- Luis Rey
- Carlos Baltazar
- Edgar Guerra
- Esteban Lozano
- Emiliano Gómez
Cruz Azul vs Puebla: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?
El encuentro entre Cruz Azul y Puebla será uno de los cinco partidos que se tienen agendados para este sábado 17 de enero y está programado para comenzar en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.
El partido se podrá ver a través de todas las ofertas que tiene Televisa para sus espectadores, tales como TUDN, ViX y en televisión abierta podrá ser sintonizado en la señal del Canal 5.