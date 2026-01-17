Cruz Azul recibe al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc para su juego correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026 en la Liga MX y aquí te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del encuentro.

Cruz Azul vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de Liga MX

Cruz Azul parte como el gran favorito para quedarse con los tres puntos en su partido ante Puebla debido a la gran diferencia de costo que existe entre los planteles de un equipo y el otro.

El pronóstico es de Cruz Azul 3-1 Puebla.

Cruz Azul. (Adrian Macias)

Cruz Azul vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX

Debido a que Cruz Azul ha sido uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes, su once inicial para el partido contra Puebla en el Clausura 2026 de la Liga MX sería muy diferente al que presentó la temporada pasada.

Por otro lado, debido a que Puebla viene de ganarle al Mazatlán en la Jornada 2, se espera que el conjunto camotero salga con la misma alineacion inicial.

Posible alineación de Cruz Azul:

Andrés Gudiño

Jorge Sánchez

Willer Ditta

Erik Lira

Gonzalo Piovi

Rodolfo Rotondi

Charly Rodríguez

Jeremy Márquez

José Paradela

Agustín Palavecino

Toro Fernández

Posible alineación de Puebla:

Ricardo Gutiérrez

Bryan Garnica

Eduardo Navarro

Nicolás Díaz

Fernando Monárrez

Alejandro Organista

Luis Rey

Carlos Baltazar

Edgar Guerra

Esteban Lozano

Emiliano Gómez

Cruz Azul vs Puebla: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?

El encuentro entre Cruz Azul y Puebla será uno de los cinco partidos que se tienen agendados para este sábado 17 de enero y está programado para comenzar en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido se podrá ver a través de todas las ofertas que tiene Televisa para sus espectadores, tales como TUDN, ViX y en televisión abierta podrá ser sintonizado en la señal del Canal 5.