El torneo Clausura 2026 sigue su marcha y uno de los partidos que se disputará en el último día de actividades de la Jornada 3 es el Pumas vs León, aquí te decimos el pronóstico y posibles alineaciones para el juego de la Liga MX.

Pumas vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de Liga MX

Pumas y León se verán las caras en la Jornada 3 de la Liga MX, revisando los antecedentes de este encuentro notamos que los capitalismo tienen una superioridad en triunfos ante los Esmeraldas.

Por lo que nuestro pronóstico es de 2-1 favor Pumas.

Pumas vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones para el duelo Pumas vs León, partido correspondiente a la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Hay que recordar que para esta jornada Pumas no podrá contar con Álvaro Ángulo, ya que fue expulsado en el duelo ante Tigres por lo que Efraín Juárez deberá ser ajustes en su once inicial.

Posible alineación Pumas:

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Nathan Silva

Rubén Duarte

Ángel Azuaje

César Garza

Alan Medina

Adalberto Carrasquilla

Pedro Vite

Jorge Ruvalcaba

Robert Morales

Posible alineación León:

Oscar García

Salvador Reyes

Sebastián Vegas

Stiven Barreiro

Bryan Colula

Jordi Cortizo

Ismael Díaz

Fernando Beltrán

Rodrigo Echeverría

Alfonso Alvarado

Diber Cambindo

Pumas vs León: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?

El Pumas vs León será uno de los partidos que se disputarán en la Jornada 3 de la Liga MX, el juego se llevará a cabo el domingo 18 de enero a las 12pm, tiempo del Centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.

El encuentro tendrá tres opciones de transmisión, por tv abierta a través del Canal 2, en streaming por ViX y por tv de paga en TUDN.