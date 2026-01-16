El torneo Clausura 2026 sigue su marcha y uno de los partidos que se disputará en el último día de actividades de la Jornada 3 es el Pumas vs León, aquí te decimos el pronóstico y posibles alineaciones para el juego de la Liga MX.
Pumas vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de Liga MX
Pumas y León se verán las caras en la Jornada 3 de la Liga MX, revisando los antecedentes de este encuentro notamos que los capitalismo tienen una superioridad en triunfos ante los Esmeraldas.
Por lo que nuestro pronóstico es de 2-1 favor Pumas.
Pumas vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones para el duelo Pumas vs León, partido correspondiente a la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
Hay que recordar que para esta jornada Pumas no podrá contar con Álvaro Ángulo, ya que fue expulsado en el duelo ante Tigres por lo que Efraín Juárez deberá ser ajustes en su once inicial.
Posible alineación Pumas:
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Ángel Azuaje
- César Garza
- Alan Medina
- Adalberto Carrasquilla
- Pedro Vite
- Jorge Ruvalcaba
- Robert Morales
Posible alineación León:
- Oscar García
- Salvador Reyes
- Sebastián Vegas
- Stiven Barreiro
- Bryan Colula
- Jordi Cortizo
- Ismael Díaz
- Fernando Beltrán
- Rodrigo Echeverría
- Alfonso Alvarado
- Diber Cambindo
Pumas vs León: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?
El Pumas vs León será uno de los partidos que se disputarán en la Jornada 3 de la Liga MX, el juego se llevará a cabo el domingo 18 de enero a las 12pm, tiempo del Centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.
El encuentro tendrá tres opciones de transmisión, por tv abierta a través del Canal 2, en streaming por ViX y por tv de paga en TUDN.