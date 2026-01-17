Sigue la actividad de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil y lo hace con el partido América vs Necaxa. Te decimos nuestro pronóstico y las probables alineaciones del partido.

América vs Necaxa pronóstico del partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil

América recibe a Necaxa en duelo de la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde el cuadro de las Águilas luce como amplio favorito.

Las Águilas tienen un partido ganado y uno perdido, mientras que las Centellas llegan con dos derrotas, por lo que nuestro pronóstico es América gana 4-0 al Necaxa.

América vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil

Estas serían las posibles alineaciones para el partido América vs Necaxa, correspondiente a la Jornada 3 de ña Liga MX Femenil:

Alineación América:

Itzel Velasco

Karina Rodríguez

Okeke

Kimberly Rodríguez

Gabriela García

Irene Guerrero

Nancy Antonio

Montserrat Saldívar

Sarah Luebbert

Jana Gutiérrez

Kiana Palacios

Alineación Necaxa:

Jennifer Amaro

Fátima Bracamonte

Ana Torres

Avril Navarro

Nataly Roque

Ahtziri Méndez

Jada Barnett

Ani Jensen

Zoé Medellín

Winibian Peralta

Trinidad Quiroz

América vs Necaxa: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil?

El duelo América vs Necaxa, de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil, se llevará a cabo el sábado 17 de enero en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Partido: América vs Necaxa

Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 17 de enero

Horario: 5pm, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Dónde ver: FutFem Donde Sea y ViX

América vs Necaxa: ¿Cómo llegan los equipos para su partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil?

América y Necaxa llegan en momentos diferentes a su partido de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil.

América llega a este encuentro con una victoria y un empate tras sus primeros dos partidos, mientras que el cuadro de Aguascalientes suma dos derrotas en sus primeros dos encuentros.