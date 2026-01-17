Sigue la actividad de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil y lo hace con el partido América vs Necaxa. Te decimos nuestro pronóstico y las probables alineaciones del partido.
América vs Necaxa pronóstico del partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil
América recibe a Necaxa en duelo de la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde el cuadro de las Águilas luce como amplio favorito.
Las Águilas tienen un partido ganado y uno perdido, mientras que las Centellas llegan con dos derrotas, por lo que nuestro pronóstico es América gana 4-0 al Necaxa.
América vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil
Estas serían las posibles alineaciones para el partido América vs Necaxa, correspondiente a la Jornada 3 de ña Liga MX Femenil:
Alineación América:
- Itzel Velasco
- Karina Rodríguez
- Okeke
- Kimberly Rodríguez
- Gabriela García
- Irene Guerrero
- Nancy Antonio
- Montserrat Saldívar
- Sarah Luebbert
- Jana Gutiérrez
- Kiana Palacios
Alineación Necaxa:
- Jennifer Amaro
- Fátima Bracamonte
- Ana Torres
- Avril Navarro
- Nataly Roque
- Ahtziri Méndez
- Jada Barnett
- Ani Jensen
- Zoé Medellín
- Winibian Peralta
- Trinidad Quiroz
América vs Necaxa: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil?
El duelo América vs Necaxa, de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil, se llevará a cabo el sábado 17 de enero en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: América vs Necaxa
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 17 de enero
- Horario: 5pm, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Dónde ver: FutFem Donde Sea y ViX
América vs Necaxa: ¿Cómo llegan los equipos para su partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil?
América y Necaxa llegan en momentos diferentes a su partido de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil.
América llega a este encuentro con una victoria y un empate tras sus primeros dos partidos, mientras que el cuadro de Aguascalientes suma dos derrotas en sus primeros dos encuentros.