Sigue la actividad de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil y lo hace con el partido América vs Necaxa. Te decimos nuestro pronóstico y las probables alineaciones del partido.

América vs Necaxa pronóstico del partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil

América recibe a Necaxa en duelo de la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde el cuadro de las Águilas luce como amplio favorito.

Las Águilas tienen un partido ganado y uno perdido, mientras que las Centellas llegan con dos derrotas, por lo que nuestro pronóstico es América gana 4-0 al Necaxa.

América vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil

Estas serían las posibles alineaciones para el partido América vs Necaxa, correspondiente a la Jornada 3 de ña Liga MX Femenil:

Alineación América:

  • Itzel Velasco
  • Karina Rodríguez
  • Okeke
  • Kimberly Rodríguez
  • Gabriela García
  • Irene Guerrero
  • Nancy Antonio
  • Montserrat Saldívar
  • Sarah Luebbert
  • Jana Gutiérrez
  • Kiana Palacios

Alineación Necaxa:

  • Jennifer Amaro
  • Fátima Bracamonte
  • Ana Torres
  • Avril Navarro
  • Nataly Roque
  • Ahtziri Méndez
  • Jada Barnett
  • Ani Jensen
  • Zoé Medellín
  • Winibian Peralta
  • Trinidad Quiroz

América vs Necaxa: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil?

El duelo América vs Necaxa, de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil, se llevará a cabo el sábado 17 de enero en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

  • Partido: América vs Necaxa
  • Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Sábado 17 de enero
  • Horario: 5pm, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
  • Dónde ver: FutFem Donde Sea y ViX

América vs Necaxa: ¿Cómo llegan los equipos para su partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil?

América y Necaxa llegan en momentos diferentes a su partido de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil.

América llega a este encuentro con una victoria y un empate tras sus primeros dos partidos, mientras que el cuadro de Aguascalientes suma dos derrotas en sus primeros dos encuentros.