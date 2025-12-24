Del caos a la esperanza, así fue el 2025 de Chivas, año sobre el que te compartimos el recuento del convulso año del Rebaño Sagrado.

Chivas, uno de los dos equipos más grandes y populares de la Liga MX, ofreció una mejor cara para finalizar el 2025, con la esperanza de haber dejado atrás el caos.

El caos de Chivas en el inicio del 2025

Chivas ha dejado de ganar campeonatos en la Liga MX, pues el más reciente llegó en el 2017, y aunque en el 2023 jugó otra final, la realidad es que en el 2025 se quedó lejos de la gloria nuevamente.

Tras el fracaso del español Oscar García, Chivas vivía un caos en el inicio del 2025, y lo dejó en las manos de Gerardo Espinoza, DT mexicano que no llegó al noveno partido como estratega.

Chivas fracasó en el Clausura 2025

El 19 de abril de 2025, Atlas recibió en la Jornada 17 a Chivas, que buscaba ganar para acceder al 10 lugar general para clasificar al Play In.

El reto no fue consumado por las Chivas de Gerardo Espinoza, quien no continuaría en el Rebaño.

Gabriel Milito regresó la esperanza a Chivas en el 2025

Pocas semanas después de consumarse el fracaso en el Clausura 2025, Chivas eligió al argentino Gabrel Milito, como el nuevo DT.

La esperanza parecía volver para Chivas, que poco a poco fue tomando su lugar en la Liga MX.

Chivas debutó con derrota en el Apertura 2025 y tras ganar a San Luis, volvió el caos que le evitó avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup.

Cuatro derrotas consecutivas al regreso de Leagues Cup, pusieron en riesgo a Gabriel Milito como DT de Chivas, pero la directiva rojiblanca soportó al presión.

La esperanza creció en Chivas al cierre del 2025

Siete victorias en el cierre del Apertura 2025 llenaron de esperanza a los aficionados de Chivas, pero su impulso no fue suficiente para llegar lejos en la Liguilla.

Chivas fue eliminado por Cruz Azul en los cuartos de final, quedando muy cerca de la siguiente ronda, pero el penalti fallado por Chicharito Hernández dejó fuera al equipo rojiblanco.

La esperanza goleadora que dejó el 2025 a Chivas en Liga MX

El delantero Armando González se convirtió en campeón goleador del Apertura 2025, siendo la gran esperanza en el futuro de Chivas de cara al 2026.

Estos fueron los números de Chivas en la Liga MX durante el 2025: