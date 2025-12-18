Chivas debutará en su cancha en la Jornada 1 del Clausura 2026, te compartimos su calendario completo de partidos. Conoce las fechas y horarios para ver al Rebaño.

Ocho partidos como local y 9 en calidad de visitante, conforman el calendario de Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Fechas y horarios de los primeros partidos de Chivas en el Clausura 2026 de Liga MX

Chivas iniciará el Clausura 2026 recibiendo a Pachuca en el Estadio Akron, como parte de su calendario en la Liga MX.

Estos son los primeros cinco partidos del América en el Clausura 2026:

Chivas vs Pachuca

  • Jornada 1
  • Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
  • Horario: 17 horas

FC Juárez vs Chivas

  • Jornada 2
  • Fecha: Martes 13 de enero de 2026
  • Horario: 21 horas

Chivas vs Querétaro

  • Jornada 3
  • Fecha: Sábado 17 de enero de 2026
  • Horario: 17 horas

San Luis vs Chivas

  • Jornada 4
  • Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026
  • Horario: 19 horas

Mazatlán vs Chivas

  • Jornada 5
  • Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
  • Horario: 21 horas

Llegan los Clásicos para Chivas en el Clausura 2026

Después de un inicio de calendario algo accesible para Chivas, el grado de dificultad sube en las siguientes jornadas, y enfrentará al América en el Clásico Nacional.

Chivas vs América

  • Jornada 6
  • Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026
  • Horario: 21 horas

Cruz Azul vs Chivas

  • Jornada 7
  • Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026
  • Horario: 21 horas

Toluca vs Chivas

  • Jornada 8
  • Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026
  • Horario: 17 horas

Chivas vs León

  • Jornada 9
  • Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026
  • Horario: 20 horas

Atlas vs Chivas

  • Jornada 10
  • Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
  • Horario: 19 horas

Pumas y regios aparecen en el calendario del Chivas en el Clausura 2026

La segunda mitad del calendario de Chivas en el Clausura 2026, le tiene reservados partidos importantes ante Pumas, Tigres y Rayados.

Chivas vs Santos

  • Jornada 11
  • Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026
  • Horario: 17 horas

Rayados vs Chivas

  • Jornada 12
  • Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026
  • Horario: 19 horas

Chivas vs Pumas

  • Jornada 13
  • Fecha: Domingo 5 de abril de 2026
  • Horario: 20 horas

Tigres vs Chivas

  • Jornada 14
  • Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
  • Horario: 17 horas

Chivas tiene un cierre a modo en el Clausura 2026

Puebla, Necaxa y Tijuana serán los últimos rivales de Chivas en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.

Chivas vs Puebla

  • Jornada 15
  • Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
  • Horario: 19 horas

Necaxa vs Chivas

  • Jornada 16
  • Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026
  • Horario: 21 horas

Chivas vs Tijuana

  • Jornada 17
  • Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
  • Horario: 19 horas