Chivas debutará en su cancha en la Jornada 1 del Clausura 2026, te compartimos su calendario completo de partidos. Conoce las fechas y horarios para ver al Rebaño.
Ocho partidos como local y 9 en calidad de visitante, conforman el calendario de Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX.
Fechas y horarios de los primeros partidos de Chivas en el Clausura 2026 de Liga MX
Chivas iniciará el Clausura 2026 recibiendo a Pachuca en el Estadio Akron, como parte de su calendario en la Liga MX.
Estos son los primeros cinco partidos del América en el Clausura 2026:
Chivas vs Pachuca
- Jornada 1
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
- Horario: 17 horas
FC Juárez vs Chivas
- Jornada 2
- Fecha: Martes 13 de enero de 2026
- Horario: 21 horas
Chivas vs Querétaro
- Jornada 3
- Fecha: Sábado 17 de enero de 2026
- Horario: 17 horas
San Luis vs Chivas
- Jornada 4
- Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas
Mazatlán vs Chivas
- Jornada 5
- Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas
Llegan los Clásicos para Chivas en el Clausura 2026
Después de un inicio de calendario algo accesible para Chivas, el grado de dificultad sube en las siguientes jornadas, y enfrentará al América en el Clásico Nacional.
Chivas vs América
- Jornada 6
- Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas
Cruz Azul vs Chivas
- Jornada 7
- Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas
Toluca vs Chivas
- Jornada 8
- Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026
- Horario: 17 horas
Chivas vs León
- Jornada 9
- Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026
- Horario: 20 horas
Atlas vs Chivas
- Jornada 10
- Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas
Pumas y regios aparecen en el calendario del Chivas en el Clausura 2026
La segunda mitad del calendario de Chivas en el Clausura 2026, le tiene reservados partidos importantes ante Pumas, Tigres y Rayados.
Chivas vs Santos
- Jornada 11
- Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026
- Horario: 17 horas
Rayados vs Chivas
- Jornada 12
- Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas
Chivas vs Pumas
- Jornada 13
- Fecha: Domingo 5 de abril de 2026
- Horario: 20 horas
Tigres vs Chivas
- Jornada 14
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Horario: 17 horas
Chivas tiene un cierre a modo en el Clausura 2026
Puebla, Necaxa y Tijuana serán los últimos rivales de Chivas en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.
Chivas vs Puebla
- Jornada 15
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 19 horas
Necaxa vs Chivas
- Jornada 16
- Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026
- Horario: 21 horas
Chivas vs Tijuana
- Jornada 17
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 19 horas