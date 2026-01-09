Chivas vs Pachuca se miden en la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se jugará el sábado 10 de enero en el Estadio Akron.

Chivas vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de Liga MX

El pronóstico del partido Chivas vs Pachuca es triunfo del Rebaño con marcador de 2-1, duelo en el que podría debutar su exjugador Alan Mozo, con el equipo rival.

Pronóstico: Chivas 2-1 Pachuca

Chivas vs Pachuca: Día para ver el partido del Rebaño en la Jornada 1 de Liga MX

El sábado 10 enero de 2026 debuta Chivas en el Clausura 2026 en casa, cuando sea anfitrión del Pachuca.

Chivas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Pachuca, en la Jornada 1 de la Liga MX.

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Raúl Rangel Defensas: Richard Ledezma, Diego Campillo, Miguel Tapias, Luis Romo y Bryan González

Mediocampistas: Brian Gutiérrez, Omar Govea, Roberto Alvaradoy Efraín Álvarez

Delantero: Armando González.

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Alan Mozo, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann y Brian García

Mediocampistas: Elías Montiel, Alan Bautista, Kenedy y Oussama Idrissi

Delanteros: Salomón Rondón y Enner Valencia.

Chivas vs Pachuca: Hora y canal para ver el partido del Rebaño en la Jornada 1 de Liga MX

El partido Chivas vs Pachuca inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX, y será transmitido por Amazon Prime Video.

Chivas vs Pachuca

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 10 de enero de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llegan Chivas y Pachuca a la Jornada 1 de la Liga MX?

Después de redondear un torneo aceptable en el Apertura 2025, Chivas llega a la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX con la necesidad de tener un buen inicio venciendo a Pachuca.

Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda son las grandes novedades de Chivas en la ofensiva rojiblanca para el Clausura 2026.

Pachuca contará de nuevo con Salomón Rondón al frente de su ofensiva en el Clausura 2026 de Liga MX.

Alan Mozo es otro de los refuerzos de Pachuca, quien podría debutar ante su ahora exequipo, Chivas Rayadas del Guadalajara.