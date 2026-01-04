La Liga MX ha tenido jugadores extranjeros sumamente destacados de diferentes nacionalidades, principalmente sudamericanos que han llegado de naciones como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile y Paraguay; sin embargo, aunque en menor medida, también ha habido futbolistas de Venezuela que dejaron huella en el balompié nacional.

En la actualidad, el centro delantero de Venezuela, Salomón Rondón, tendrá una segunda etapa con Pachuca en la Liga MX, equipo con el que ya brilló anteriormente al ganar la Concachampions del 2024, así como el Derbi de las América y la Copa Challenger ese mismo año. Después de eso, se fue a España con Real Oviedo, pero está de vuelta en nuestro país en busca de más gloria con los Tuzos.

Antes de Salomón Rondón hubo otros venezolanos destacados y también algunos que pasaron sin pena ni gloria por nuestro país, como Oswaldo Vizcarrondo en América o Yeferson Soteldo con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Los jugadores de Venezuela que más destacaron en la Liga MX

Aparte de Salomón Rondón, hay otros jugadores de Venezuela que destacaron en la Liga MX hace algunos años, uno de ellos el centro delantero Giancarlo Maldonado, quien fuera campeón con Atlante en el Apertura 2007 y la Concachampions 2009.

Giancarlo Maldonado fue uno de los venezolanos más destacados en la Liga MX (MEXSPORT / MEXSPORT)

Otro de los jugadores de Venezuela que mejor lo hizo en la Liga MX es Juan Arango, un mediocampista virtuoso de la Vinotinto que tuvo pasos por Monterrey, Pachuca, Puebla y Tijuana. De gran técnica individual y pegada de media distancia, contribuyó a que los Tuzos ganaran la concacaf Liga de Campeones en su edición 2002.

Juan Arango es uno de los futbolistas de Venezuela con más clase que jugaron en México (EMILIANO / MEXSPORT)

Sin llegar al nivel de los jugadores ya mencionados, otro elemento nacido en Venezuela que llegó a la Liga MX y dejó buenas sensaciones fue Fernando Aristeguieta, quien llegó a México para jugar con Morelia, luego estuvo en Mazatlán y finalmente, con Puebla.

Fernando Aristeguieta jugó en Morelia, Mazatlán y Puebla (MEXSPORT / MEXSPORT)

Otros jugadores de Venezuela en la Liga MX

Para completar la lista de los jugadores de Venezuela que estuvieron en la Liga MX y dieron de que hablar en mayor o menor medida, podemos citar a: