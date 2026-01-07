Chivas vs Pachuca se miden en la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX. Conoce el día y hora para ver el partido en Amazon Prime Video.

Chivas vs Pachuca

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 11 de enero de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Pachuca: Día para ver el partido del Rebaño en la Jornada 1 de Liga MX

El sábado 10 enero de 2026 debuta Chivas en el Clausura 2026 en casa, cuando sea anfitrión del Pachuca.

Chivas vs Pachuca: Hora para ver el partido del Rebaño en la Jornada 1 de Liga MX

El partido Chivas vs Pachuca inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX.

Chivas vs Pachuca: Canal para ver el partido del Rebaño en la Jornada 1 de Liga MX

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Pachuca.

¿Cómo llega Chivas a la Jornada 1 de la Liga MX?

Después de redondear un torneo aceptable en el Apertura 2025, Chivas llega a la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX con la necesidad de tener un buen inicio venciendo a Pachuca.

Algunos movimientos se han dado en el plantel de Chivas, como la salida de:

Alan Mozo

Cade Cowell

Isaac Brizuela

Chicharito Hernández

Mientras que Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda renovarán la ofensiva rojiblanca en el Clausura 2026.

En ese sentido, Chivas parte como favorito ante Pachuca para sumar sus primeros tres puntos en la competencia.

¿Cómo llega Pachuca a la Jornada 1 de la Liga MX vs Chivas?

Pachuca, con Esteban Solari en la dirección técnica, contará de nuevo con Salomón Rondón al frente de su ofensiva en el Clausura 2026 de Liga MX.

Alan Mozo es otro de los refuerzos de Pachuca, quien podría debutar ante su ahora exequipo, Chivas Rayadas del Guadalajara.