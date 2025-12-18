¿Quién es Alan Mozo? Se trata del futbolista mexicano que se encuentra en la cuerda floja de Chivas, pues Gabriel Milito lo podría incluir en la lista de transferibles y de quien te contamos estos detalles:

Alan Mozo es un futbolista mexicano que se desempeña como lateral derecho, puesto desde el que aporta profundidad ofensiva, pero por el que también es criticado por algunas deficiencias defensivas.

Tras varias temporadas como titular indiscutible en Chivas, perdió protagonismo por lesiones y la competencia interna, debido a que Gabriel Milito comenzó a desplazarlo a la banca.

De ser constante en la alineación del ‘rebaño sagrado’, pasó a sumar menos minutos, pues su rol cambió y las especulaciones sobre su continuidad aumentaron al cierre de la temporada.

Al respecto, se reporta que al perder protagonismo y peso en el cuadro de Gabriel Milito, el canterano Puma ya no entra en planes para el Clausura 2026 y podría incluirse en la lista de transferibles.

En redes sociales Alan Mozo ha mantenido un perfil discreto, sin mensajes de despedida, lo que mantiene abierta la conversación sobre su futuro y alimenta las dudas respecto a su permanencia.

El futbolista mexicano, Alan Mozo, nació el 5 de abril de 1997 en Ciudad de México (CDMX), es decir que hasta el mes de diciembre de 2025, tiene 28 años de edad.

El lateral derecho que estaría en la cuerda floja con Chivas no está casado, pero se le ha relacionado con Ximena Ruiz, quien fue su novia por algunos años.

Al contar con el dato de la fecha de nacimiento de Alan Mozo, se puede determinar con precisión a partir del calendario de horóscopos, que su signo zodiacal es Aries.

La información pública sobre el futbolista mexicano establece que no tiene hijos.

No se cuenta con datos relacionados con la instrucción académica de Alan Mozo, debido a que solo se sabe que comenzó a formarse como futbolista a muy temprana edad en la cantera de Pumas UNAM.

En cuanto a la experiencia laboral de Alan Mozo, los datos disponibles solo se limitan a su faceta como futbolista profesional, donde ha militado en estos equipos:

Pumas de 2015 a 2022, cuadro con el debutó en Copa MX y se consolidó

Chivas desde 2022 y del que estaría en la cuerda floja al cierre del apertura 2025

Selección Mexicana: Debutó en 2019 contra Trinidad y Tobago, con participaciones en torneos juveniles y amistosos

Alan Mozo estaría en la cuerda floja de Chivas

Al perder protagonismo en Chivas debido a las lesiones, su continuidad en el cuadro tapatío estaría en riesgo, pues su ausencia en la pretemporada ha generado especulaciones sobre su futuro inmediato.

Lo anterior debido a que en reportes se señala que podría salir de cara al Clausura 2026, aunque sin confirmación oficial, por lo que se mantiene abierta la conversación sobre su permanencia.