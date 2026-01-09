Pumas vs Querétaro se miden en la Jornada 1 de la Liga MX. Conoce la fecha, horario y dónde ver el partido.

Partido: Pumas vs Querétaro

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 2, TUDN y ViX Premium

Pumas vs Querétaro: Fecha para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

El domingo 11 de enero de 2026 finaliza la Jornada 1 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos el Pumas vs Querétaro.

Pumas vs Querétaro: Horario para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

El partido Pumas vs Querétaro inicia a las 12 horas, tiempo del centro de México, el domingo 11 de enero de 2026.

Pumas vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX?

Las señales del Canal 2, TUDN y ViX Premium transmitirán el partido Pumas vs Querétaro, en el cierre de la Jornada 1 de la Liga MX.

¿Cómo llega Pumas a la Jornada 1 de la Liga MX vs Querétaro?

La incertidumbre rodea a Pumas de cara al inicio del Clausura 2026, cuando Pumas reciba a Querétaro en la Jornada 1.

Con la llegada de Juninho en la delantera, además de los jóvenes César Garza, Tony Leone y Jordan Carrillo, Pumas de Efraín Juárez, busca tener un buen inicio de torneo en casa ante los Gallos Blancos.

Pumas se quedó en el Play-In de la Liga MX en el Apertura 2026, por lo que la necesidad de empezar de manera sólida el Clausura 2026 de Liga MX es una prioridad.

Se estima que Pumas tendrá al menos un par de refuerzos ofensivos más para encarar el torneo, pero no estarán listos para la Jornada 1.

¿Cómo llega Querétaro a la Jornada 1 vs Pumas?

Querétaro ha iniciado una nueva etapa con dueños distintos y el DT chileno Esteban González en el banquillo, quien dirigirá ante Pumas en la Jornada 1.

Pumas es favorito para vencer a Querétaro, pero los Gallos Blancos confían en dar una sorpresa en CU y salir con al menos un punto en su cuenta.