Rayados vs Toluca debutan en la Jornada 1 de Liga MX en el Estadio BBVA. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 10 de enero.
Rayados vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga MX
Rayados vs Toluca se enfrascarán en un buen duelo en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es que empatarán 1-1.
- Pronóstico: Rayados 1-1 Toluca
Rayados vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga MX
Las posibles alineaciones del partido Rayados vs Toluca son las siguientes:
Rayados de Monterrey
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Daniel Aceves, Carlos Salcedo, Stefan Medina, Víctor Guzmán y Ricardo Chávez
- Mediocampistas: Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez, Óliver Torres y Sergio Canales
- Delantero: Germán Berterame
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Santiago Simón, Everardo del Villar, Federico Pereira y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Marcel Ruiz, Nico Castro, Jesús Angulo y Helinho
- Delanteros: Pável Pérez y Paulinho.
Rayados vs Toluca: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX el sábado 10 de enero
A las 21 horas, tiempo del centro de México, rodará el balón en la Jornada 1 de Liga MX en el Estadio Universitario, donde se medirán Rayados vs Toluca, el sábado 10 de enero.
Las plataformas ViX Premium, TUDN y el canal 5 transmitirán el partido Rayados vs Toluca.
- Partido: Rayados vs Toluca
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2025
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 2, ViX Premium y TUDN
¿Cómo llegan Rayados y Toluca a su partido de la Jornada 1 en la Liga MX?
Rayados llega al Clausura 2026 de Liga MX con la eterna obligación de ser campeón, objetivo acorde a la calidad de su plantel.
Ante Toluca, Rayados debe ser marcado como favorito, debido a que el campeón no llegará en el mejor ritmo a la Jornada 1.
Así se jugará el resto de la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX
Estas son las fechas de los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX, en la que Rayados vs Toluca se miden el sábado 10 de enero.
Viernes 9 de enero de 2026
- Tijuana vs América
- Mazatlán vs FC Juárez
- Atlas vs Puebla
Sábado 10 de enero de 2026
- Chivas vs Pachuca
- León vs Cruz Azul
- Santos vs Necaxa
- Rayados vs Toluca
Domingo 11 de enero de 2026
- Pumas vs Querétaro
- Atlético San Luis vs Tigres