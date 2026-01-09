Rayados vs Toluca debutan en la Jornada 1 de Liga MX en el Estadio BBVA. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 10 de enero.

Rayados vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga MX

Rayados vs Toluca se enfrascarán en un buen duelo en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es que empatarán 1-1.

Pronóstico: Rayados 1-1 Toluca

Rayados vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga MX

Las posibles alineaciones del partido Rayados vs Toluca son las siguientes:

Rayados de Monterrey

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Daniel Aceves, Carlos Salcedo, Stefan Medina, Víctor Guzmán y Ricardo Chávez

Mediocampistas: Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez, Óliver Torres y Sergio Canales

Delantero: Germán Berterame

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Santiago Simón, Everardo del Villar, Federico Pereira y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Nico Castro, Jesús Angulo y Helinho

Delanteros: Pável Pérez y Paulinho.

Rayados vs Toluca: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX el sábado 10 de enero

A las 21 horas, tiempo del centro de México, rodará el balón en la Jornada 1 de Liga MX en el Estadio Universitario, donde se medirán Rayados vs Toluca, el sábado 10 de enero.

Las plataformas ViX Premium, TUDN y el canal 5 transmitirán el partido Rayados vs Toluca.

Partido: Rayados vs Toluca

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 10 de enero de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 2, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegan Rayados y Toluca a su partido de la Jornada 1 en la Liga MX?

Rayados llega al Clausura 2026 de Liga MX con la eterna obligación de ser campeón, objetivo acorde a la calidad de su plantel.

Ante Toluca, Rayados debe ser marcado como favorito, debido a que el campeón no llegará en el mejor ritmo a la Jornada 1.

Así se jugará el resto de la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX

Estas son las fechas de los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX, en la que Rayados vs Toluca se miden el sábado 10 de enero.

Viernes 9 de enero de 2026

Tijuana vs América

Mazatlán vs FC Juárez

Atlas vs Puebla

Sábado 10 de enero de 2026

Chivas vs Pachuca

León vs Cruz Azul

Santos vs Necaxa

Rayados vs Toluca

Domingo 11 de enero de 2026