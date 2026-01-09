Rayados vs Toluca debutan en la Jornada 1 de Liga MX en el Estadio BBVA. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 10 de enero.

Rayados vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga MX

Rayados vs Toluca se enfrascarán en un buen duelo en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es que empatarán 1-1.

  • Pronóstico: Rayados 1-1 Toluca

Rayados vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga MX

Las posibles alineaciones del partido Rayados vs Toluca son las siguientes:

Rayados de Monterrey

  • Portero: Luis Cárdenas
  • Defensas: Daniel Aceves, Carlos Salcedo, Stefan Medina, Víctor Guzmán y Ricardo Chávez
  • Mediocampistas: Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez, Óliver Torres y Sergio Canales
  • Delantero: Germán Berterame

Toluca

  • Portero: Hugo González
  • Defensas: Santiago Simón, Everardo del Villar, Federico Pereira y Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Marcel Ruiz, Nico Castro, Jesús Angulo y Helinho
  • Delanteros: Pável Pérez y Paulinho.

Rayados vs Toluca: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX el sábado 10 de enero

A las 21 horas, tiempo del centro de México, rodará el balón en la Jornada 1 de Liga MX en el Estadio Universitario, donde se medirán Rayados vs Toluca, el sábado 10 de enero.

Las plataformas ViX Premium, TUDN y el canal 5 transmitirán el partido Rayados vs Toluca.

  • Partido: Rayados vs Toluca
  • Fase: Jornada 1 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Sábado 10 de enero de 2025
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BBVA
  • Transmisión: Canal 2, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegan Rayados y Toluca a su partido de la Jornada 1 en la Liga MX?

Rayados llega al Clausura 2026 de Liga MX con la eterna obligación de ser campeón, objetivo acorde a la calidad de su plantel.

Ante Toluca, Rayados debe ser marcado como favorito, debido a que el campeón no llegará en el mejor ritmo a la Jornada 1.

Así se jugará el resto de la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX

Estas son las fechas de los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX, en la que Rayados vs Toluca se miden el sábado 10 de enero.

Viernes 9 de enero de 2026

  • Tijuana vs América
  • Mazatlán vs FC Juárez
  • Atlas vs Puebla

Sábado 10 de enero de 2026

  • Chivas vs Pachuca
  • León vs Cruz Azul
  • Santos vs Necaxa
  • Rayados vs Toluca

Domingo 11 de enero de 2026

  • Pumas vs Querétaro
  • Atlético San Luis vs Tigres