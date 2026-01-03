Con tres partidos arranca el el torneo de Clausura 2026 de la Liga MX. Consulta las fechas y dónde ver todos los partidos de la Jornada 1.

América será uno de los equipos encargados de estrenar el calendario del Clausura 2026 en la Liga MX.

Estas son las fechas de los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX:

Viernes 9 de enero de 2026

Tijuana vs América

Mazatlán vs FC Juárez

Atlas vs Pubela

Sábado 10 de enero de 2026

Chivas vs Pachuca

León vs Cruz Azul

Santos vs Necaxa

Rayados vs Toluca

Domingo 11 de enero de 2026

Pumas vs Querétaro

Atlético San Luis vs Tigres

Liga MX: ¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?

Las señales de los canales 2, 7, así como las plataformas Amazon Prime Video, VIX, TUDN, ESPN, Disney+ y FOX One transmitirán los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX.

A continuación te compartimos a través de qué señal será transmitido cada partido.

Viernes 9 de enero de 2026

Mazatlán vs FC Juárez | FOX One y Canal 7

Tijuana vs América | FOX One

Atlas vs Puebla | ViX Premium

Sábado 10 de enero de 2026

Chivas vs Pachuca | Amazon Prime Video Santos vs Necaxa | ViX Premium León vs Cruz Azul | FOX One Rayados vs Toluca | TUDN, ViX Premium y Canal 2

Domingo 11 de enero de 2026

Pumas vs Querétaro | TUDN, ViX Premium y Canal 2

Atlético San luis vs Tigres | ESPN y Disney +

Fechas clave del calendario en el Clausura 2026 de la Liga MX

El calendario de la Liga MX en su torneo de Clausura 2026 contará con tres fechas dobles, semanas en las que cada equipo juega dos partidos.

El objetivo de acomodar las tres jornadas dobles es lograr que el torneo de Clausura 2026 termine a tiempo para darle espacio a la concentración de la Selección Mexicana, rumbo al Mundial 2026 de la FIFA.

Uno de los cambios en el calendario que venía utilizándose en la Liga MX, será la eliminación del Play-In, por lo que clasificarán a la Liguilla los primeros 8 equipos en la tabla de posiicones.

Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026 de Liga MX

En el calendario del Clausura 2026 están programados los cuartos de final de la Liguilla con una semana de distancia: 2 y 3 de mayo (partidos de ida); y 9 y 10 de mayo (partidos de vuelta).

Las semifinal regresará a la típica ecuación de 72 horas de descanso: 13 y 14 de mayo (partidos de ida) y 16 y 17 de mayo (partidos de vuelta).

La Final del Clausura 2026 se jugará el jueves 21 de mayo y domingo 24 de mayo, previniendo que hay descanso para los equipos mexicanos que pudieran llegar a la Final de la Concachampions.

Estas son las fechas clave en el calendario de la Liga MX en su Clausura 2026:

Inicio del torneo | 9 de enero de 2026

Cuartos de final de la Liguilla | 2-3 de mayo y 9-10 de mayo

Semifinales de la Liguilla | 13-14 de mayo y 16-17 de mayo

Final: Jueves 21 de mayo y domingo 24 de mayo



