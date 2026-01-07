Rayados vs Toluca debutan en la Jornada 1 de Liga MX en el Estadio BBVA. Conoce la hora y canal para ver el partido el sábado 10 de enero.

Partido: Rayados vs Toluca

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 10 de enero de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 2, ViX Premium y TUDN

Rayados vs Toluca: Hora para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX el sábado 10 de enero

A las 21 horas, tiempo del centro de México, rodará el balón en la Jornada 1 de Liga MX en el Estadio Universitario, donde se medirán Rayados vs Toluca.

Rayados vs Toluca: Canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX el sábado 10 de enero

Las plataformas ViX Premium, TUDN y el canal 5 transmitirán el partido Rayados vs Toluca, en la Jornada 1 de la Liga MX.

¿Cómo llegan Rayados y Toluca a su partido de la Jornada 1 en la Liga MX?

Rayados llega al Clausura 2026 de Liga MX con la eterna obligación de ser campeón, objetivo acorde a la calidad de su plantel.

Sin embargo, después del fracaso en el Apertura 2025, su estrella, el español Sergio Ramos, hizo sus maletas para regresar a su país, convirtiéndose en su principal baja para el Clausura 2026.

Ante Toluca, Rayados debe ser marcado como favorito, debido a que el campeón no llegará en el mejor ritmo a la Jornada 1.

Sin embargo, Toluca de Antonio Mohamed llega reforzado al nuevo torneo, con las incorporaciones, entre otros, de:

Sebastián Córdova

Pável Pérez

Así se jugará la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX

Estas son las fechas de los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX, en la que Rayados vs Toluca se miden el sábado 10 de enero.

Viernes 9 de enero de 2026

Tijuana vs América

Mazatlán vs FC Juárez

Atlas vs Puebla

Sábado 10 de enero de 2026

Chivas vs Pachuca

León vs Cruz Azul

Santos vs Necaxa

Rayados vs Toluca

Domingo 11 de enero de 2026