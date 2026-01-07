Rayados vs Toluca debutan en la Jornada 1 de Liga MX en el Estadio BBVA. Conoce la hora y canal para ver el partido el sábado 10 de enero.
- Partido: Rayados vs Toluca
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2025
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 2, ViX Premium y TUDN
Rayados vs Toluca: Hora para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX el sábado 10 de enero
A las 21 horas, tiempo del centro de México, rodará el balón en la Jornada 1 de Liga MX en el Estadio Universitario, donde se medirán Rayados vs Toluca.
Rayados vs Toluca: Canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX el sábado 10 de enero
Las plataformas ViX Premium, TUDN y el canal 5 transmitirán el partido Rayados vs Toluca, en la Jornada 1 de la Liga MX.
¿Cómo llegan Rayados y Toluca a su partido de la Jornada 1 en la Liga MX?
Rayados llega al Clausura 2026 de Liga MX con la eterna obligación de ser campeón, objetivo acorde a la calidad de su plantel.
Sin embargo, después del fracaso en el Apertura 2025, su estrella, el español Sergio Ramos, hizo sus maletas para regresar a su país, convirtiéndose en su principal baja para el Clausura 2026.
Ante Toluca, Rayados debe ser marcado como favorito, debido a que el campeón no llegará en el mejor ritmo a la Jornada 1.
Sin embargo, Toluca de Antonio Mohamed llega reforzado al nuevo torneo, con las incorporaciones, entre otros, de:
- Sebastián Córdova
- Pável Pérez
Así se jugará la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX
Estas son las fechas de los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX, en la que Rayados vs Toluca se miden el sábado 10 de enero.
Viernes 9 de enero de 2026
- Tijuana vs América
- Mazatlán vs FC Juárez
- Atlas vs Puebla
Sábado 10 de enero de 2026
- Chivas vs Pachuca
- León vs Cruz Azul
- Santos vs Necaxa
- Rayados vs Toluca
Domingo 11 de enero de 2026
- Pumas vs Querétaro
- Atlético San Luis vs Tigres