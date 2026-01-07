Rayados vs Toluca debutan en la Jornada 1 de Liga MX en el Estadio BBVA. Conoce la hora y canal para ver el partido el sábado 10 de enero.

  • Partido: Rayados vs Toluca
  • Fase: Jornada 1 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Sábado 10 de enero de 2025
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BBVA
  • Transmisión: Canal 2, ViX Premium y TUDN

Rayados vs Toluca: Hora para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX el sábado 10 de enero

A las 21 horas, tiempo del centro de México, rodará el balón en la Jornada 1 de Liga MX en el Estadio Universitario, donde se medirán Rayados vs Toluca.

Rayados vs Toluca: Canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX el sábado 10 de enero

Las plataformas ViX Premium, TUDN y el canal 5 transmitirán el partido Rayados vs Toluca, en la Jornada 1 de la Liga MX.

  • Partido: Rayados vs Toluca
  • Fase: Jornada 1 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Sábado 10 de enero de 2025
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BBVA
  • Transmisión: Canal 2, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegan Rayados y Toluca a su partido de la Jornada 1 en la Liga MX?

Rayados llega al Clausura 2026 de Liga MX con la eterna obligación de ser campeón, objetivo acorde a la calidad de su plantel.

Sin embargo, después del fracaso en el Apertura 2025, su estrella, el español Sergio Ramos, hizo sus maletas para regresar a su país, convirtiéndose en su principal baja para el Clausura 2026.

Ante Toluca, Rayados debe ser marcado como favorito, debido a que el campeón no llegará en el mejor ritmo a la Jornada 1.

Sin embargo, Toluca de Antonio Mohamed llega reforzado al nuevo torneo, con las incorporaciones, entre otros, de:

Así se jugará la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX

Estas son las fechas de los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX, en la que Rayados vs Toluca se miden el sábado 10 de enero.

Viernes 9 de enero de 2026

  • Tijuana vs América
  • Mazatlán vs FC Juárez
  • Atlas vs Puebla

Sábado 10 de enero de 2026

  • Chivas vs Pachuca
  • León vs Cruz Azul
  • Santos vs Necaxa
  • Rayados vs Toluca

Domingo 11 de enero de 2026

  • Pumas vs Querétaro
  • Atlético San Luis vs Tigres