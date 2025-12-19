Ángel Sepúlveda se ha ido de Cruz Azul. La Máquina hizo oficial la partida del delantero que ahora, por segunda vez en su carrera, vestirá la camiseta de Chivas, equipo donde peleará por la titularidad con uno de los campeones de goleo del torneo Apertura 2025 de la Liga MX como es la Hormiga González.

Fue la tarde del miércoles 17 de diciembre cuando Ángel Sepúlveda arribó a Guadalajara para firmar con Chivas y así, poner punto final de manera oficial a su paso por Cruz Azul, en el cual se convirtió en campeón de la Concacaf Champions Cup, su logro más importante con La Máquina.

“Se va un delantero de culto que nos deja momentos inolvidables”, publicó Cruz Azul en su cuenta oficial de X junto con un video que revivió los mejores momentos del Cuate en su paso por los Cementeros, el cual duró dos años.

La despedida de Ángel Sepúlveda de Cruz Azul

Ángel Sepulveda vivió intensamente su paso por Cruz Azul y en su cuenta oficial de Instagram, publicó un emotivo mensaje en el que agradeció a todo el entorno celeste por lo vivido en las temporadas en las que formó parte de la institución.

“Simplemente, gracias… y más gracias. No tengo más que palabras de gratitud por todo lo vivido, por cada momento compartido y por hacerme sentir importante y grande vistiendo los colores de Cruz Azul. Cada experiencia, dentro y fuera de la cancha, me dejó enseñanzas que llevaré conmigo siempre”, posteó Ángel Sepulveda, quien de paso, dejó un comentario dirigido en particular a Víctor Velázque por la confianza que le brindó en todo momento.

“Quiero agradecer de manera muy especial al ingeniero Víctor Velázquez por creer en mí cuando pocos lo hicieron. Su confianza, su apoyo y su palabra fueron fundamentales, y eso es algo que no olvidaré jamás”, agregó Sepu.

Los números de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul

El paso de Ángel Sepúlveda por Cruz Azul se resume en un total de 107 partidos jugados con un total de 39 goles y 12 asistencias.

En lo colectivo, Ángel Sepúlveda ganó la concachampions 2025 con Cruz Azul y fue subcampeón de Liga MX en el Apertura 2024, cuando perdieron la final en contra de América.

Ahora, Sepúlveda buscará aportar sus goles y experiencia a unas Chivas urgidas de un título de Liga MX que le permita volver a despegarse de Toluca.