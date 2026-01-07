Tijuana vs América debutan en la Jornada 1 de la Liga MX. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido de las Águilas en el Clausura 2026.

El partido Tijuana vs América será uno de los tres que se jugarán el viernes 9 de enero en el inicio de la Liga MX.

Tijuana vs América: Pronóstico de la Jornada 1 de Liga MX

América enfrenta una complicada visita a Tijuana en la Jornada 1 de Liga MX, así que, el pronóstico es empate 1-1 entre Águilas y Xolos en el Estadio Caliente.

Pronóstico: Tijuana 1-1 América

Tijuana vs América: Posibles alineaciones de la Jornada 1 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs América, en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Aarón Mejía, Unai Bilbao, Diogo Bagüi y Alan Vega

Mediocampistas: Frank Boya, Ramiro Árciga, Kevin Castañeda y Gilberto Mora

Delanteros: Shamar Nicholson y Josef Martínez

América

Portero: Luis Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja

Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Alex Zendejas

Delanteros: Brian Rodríguez y “Pantera” Zuñiga

Tijuana vs América: Día y hora para ver el debut de las Águilas en la Jornada 1 de Liga MX

El viernes 9 de enero de 2026 arranca el Clausura 2026 de Liga MX con la Jornada 1, en la que juegan Tijuana vs América.

El partido Tijuana vs América inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Tijuana vs América: Canal para ver el debut de las Águilas en la Jornada 1 de Liga MX

La plataforma FOX One transmitirá el partido Tijuana vs América , como parte de la Jornada 1 de la Liga MX.

Partido: Tijuana vs América

Fase: Jornada 1 de Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 9 de enero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One

¿Cómo llega el América a la Jornada 1 de la Liga MX vs Tijuana?

El América debuta en la Liga MX visitando a Tijuana en la Jornada 1 del Clausura 2026, y a unos días del partido llega con pocos movimientos en su plantel.

El regreso de Henry Martín, quien sufrió con las lesiones en el torneo anterior, será una de las novedades de América.

Al plantel de América llegará el brasileño Rodrigo Dourado, quien jugó en el Atlético San Luis en los torneos más recientes.

Tijuana, rival del América en la Jornada 1 de la Liga MX, confía en sorprender a las Águilas guiados por su estrella juvenil, Gilberto Mora.