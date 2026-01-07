Tijuana vs América debutan en la Jornada 1 de la Liga MX. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido de las Águilas en el Clausura 2026.
El partido Tijuana vs América será uno de los tres que se jugarán el viernes 9 de enero en el inicio de la Liga MX.
Tijuana vs América: Pronóstico de la Jornada 1 de Liga MX
América enfrenta una complicada visita a Tijuana en la Jornada 1 de Liga MX, así que, el pronóstico es empate 1-1 entre Águilas y Xolos en el Estadio Caliente.
- Pronóstico: Tijuana 1-1 América
Tijuana vs América: Posibles alineaciones de la Jornada 1 de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs América, en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Tijuana
- Portero: Antonio Rodríguez
- Defensas: Aarón Mejía, Unai Bilbao, Diogo Bagüi y Alan Vega
- Mediocampistas: Frank Boya, Ramiro Árciga, Kevin Castañeda y Gilberto Mora
- Delanteros: Shamar Nicholson y Josef Martínez
América
- Portero: Luis Malagón
- Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja
- Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Alex Zendejas
- Delanteros: Brian Rodríguez y “Pantera” Zuñiga
Tijuana vs América: Día y hora para ver el debut de las Águilas en la Jornada 1 de Liga MX
El viernes 9 de enero de 2026 arranca el Clausura 2026 de Liga MX con la Jornada 1, en la que juegan Tijuana vs América.
El partido Tijuana vs América inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México.
Tijuana vs América: Canal para ver el debut de las Águilas en la Jornada 1 de Liga MX
La plataforma FOX One transmitirá el partido Tijuana vs América , como parte de la Jornada 1 de la Liga MX.
- Partido: Tijuana vs América
- Fase: Jornada 1 de Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 9 de enero de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llega el América a la Jornada 1 de la Liga MX vs Tijuana?
El América debuta en la Liga MX visitando a Tijuana en la Jornada 1 del Clausura 2026, y a unos días del partido llega con pocos movimientos en su plantel.
El regreso de Henry Martín, quien sufrió con las lesiones en el torneo anterior, será una de las novedades de América.
Al plantel de América llegará el brasileño Rodrigo Dourado, quien jugó en el Atlético San Luis en los torneos más recientes.
Tijuana, rival del América en la Jornada 1 de la Liga MX, confía en sorprender a las Águilas guiados por su estrella juvenil, Gilberto Mora.