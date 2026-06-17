La Ciudad de México (CDMX) activó un operativo especial en el Estadio Banorte con motivo del partido Uzbekistán vs Colombia del Mundial 2026, que se llevará a cabo el miércoles 17 de junio.

Como parte de las medidas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un operativo integral de seguridad, prevención y movilidad para garantizar los siguientes eventos:

Partido Uzbekistán vs Colombia

Fan Festival del Zócalo

Festivales Futboleros

CDMX activa operativo especial en Estadio Banorte por Uzbekistán vs Colombia (Rogelio Morales / Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Solo en el Estadio Banorte se desplegarán 7 mil 800 uniformados y 627 vehículos de la SSC, además de activarse el Operativo Cometa y la Última Milla.

11 mil 219 policías cuidarán el Estadio Banorte, Fan Fest y Festivales Futboleros

En un comunicado, la SSC informó que desplegará 11 mil 219 policías y 923 vehículos distribuidos entre el Estadio Banorte, Fan Festival del Zócalo y los Festivales Futboleros instalados en las 16 alcaldías.

Además, como parte de la atención a los visitantes del partido Uzbekistán vs Colombia, la Policía Turística desplegará personal especializado para brindar orientación y acompañamiento a turistas nacionales y extranjeros.

Entre sus funciones, también se incluyen:

Apoyo en diversos idiomas

Asistencia durante su traslado

Permanencia en la capital

Asimismo, se implementará el Operativo Cometa para evitar el ingreso de pirotecnia, bengalas o artículos similares al recinto. Quienes porten estos objetos deberán entregarlos al personal de seguridad.

Última Milla será implementada por el partido Uzbekistán vs Colombia

La SSC también implementará el polígono de movilidad Última Milla en las inmediaciones del Estadio Banorte, con el fin de garantizar un ingreso ordenado de los aficionados y preservar la movilidad de los vecinos.