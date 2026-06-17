Los hinchas colombianos tomaron el control del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México (CDMX), previo al partido Colombia vs Uzbekistán del Mundial 2026.

En la zona, elementos de Tránsito y de la Policía CDMX mantuvieron cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ahuehuete y la Glorieta de la Diana Cazadora.

Como alternativa vial se recomendó tomar la Av. Chapultepec. Se pide a la población tomar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y mantenerse informada sobre el tránsito.

Colombianos toman el Ángel de la Independencia por su debut en el Mundial 2026 (Especial)

Colombianos celebran en el Ángel de la Independencia antes del Colombia vs Uzbekistán

En redes sociales se difundieron decenas de videos en los que se muestra a aficionados colombianos en el Ángel de la Independencia, ondeando su bandera y portando la camiseta de la Selección de Colombia.

Fueron alrededor de 3 mil 500 aficionados colombianos quienes se dieron cita en el monumento mexicano, a menos de 24 horas del partido Colombia vs Uzbekistán del Mundial 2026.

En el lugar, aficionados mexicanos y colombianos compartieron abrazos, comida y cánticos, transformando las calles de la CDMX en una celebración de talla internacional.

Colombianos toman el Ángel de la Independencia por su debut en el Mundial 2026 (Especial)

¿A qué hora es el partido Uzbekistán vs Colombia?

El partido de Colombia vs Uzbekistán, correspondiente a la primera jornada del Grupo K, se jugará este miércoles 17 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Estadio Banorte.

Se trata del segundo partido del Mundial 2026 que se jugará en la CDMX, de un total de cinco juegos que se tienen programados en el recinto.