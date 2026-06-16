La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) confirmó que llevará a los aficionados de Colombia y Uzbekistán al Estadio Banorte con su servicio especial Ride de Trolebús por el Mundial 2026.

Servicio que estará disponible este miércoles 17 de junio para el partido de fase de grupos de Colombia y Uzbekistán con 8 puntos con destino al Estadio Ciudad de México.

Dicho servicio especial Ride de Trolebús de la Semovi para llevar a aficionados de Colombia y Uzbekistán al Estadio Banorte tendrá un costo por persona de 350 pesos.

Estos serán los puntos de la Semovi de salida para llevar a aficionados de Colombia y Uzbekistán al Estadio Banorte

El servicio especial Ride de Trolebús de la Semovi para llevar a aficionados de Colombia y Uzbekistán al Estadio Banorte tendrá 8 puntos de salida, para garantizar la llegada de los asistentes desde cualquier parte de la CDMX.

Los 8 puntos de salida de la Semovi al Estadio Banorte para los aficionados de Colombia y Uzbekistán estarán disponibles desde las 2:00 de la tarde con salida cada 15 minutos.

Mientras que los 8 puntos de partida de la Semovi que llevará a aficionados de Colombia y Uzbekistán al Estadio Banorte son los siguientes:

Metro Universidad (Metro Universidad Escolar, C.U., Coyoacán.) Tasqueña (Terminal Tasqueña Trolebús L12) Perisur (Terminal Perisur Trolebús L12) Reforma (Ángel de la Independencia) Bellas Artes (Av. Judrez y Eje Central) CETRAM Chapultepec Estadio Olímpico Universitario (Terminal C.U. Trolebús L7 Av. Universidad 4223, C.U.) Palacio de los Deportes (Sobre Circuito Interior, frente al Palacio de los Deportes)

Semovi llevará a aficionados de Colombia y Uzbekistán al Estadio Banorte (Semovi)

Semovi llevará a aficionados de Colombia y Uzbekistán al Estadio Banorte (Semovi)

Semovi llevará a aficionados de Colombia y Uzbekistán al Estadio Banorte (Semovi)

Semovi llevará a aficionados de Colombia y Uzbekistán al Estadio Banorte (Semovi)

Usuarios acusan de alto precios a Semovi para aficionados de Colombia y Uzbekistán al Estadio Banorte

Pese a la accesibilidad con el servicio de Semovi para aficionados de Colombia y Uzbekistán al Estadio Banorte, los usuarios se quejan del alto precio.

Por lo que aseguran que el precio del viaje de 350 pesos está más que elevando y hasta los servicios de gobierno se aprovecha por ser el Mundial 2026, hasta ahora la Semovi no ha respondido la queja.