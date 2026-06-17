Camilo Vargas y James Rodríguez, dos viejos conocidos en el futbol mexicano, serán junto a la selección de Colombia los “anfitriones” de Uzbekistán, en el debut de ambos países en el Mundial 2026.

El Estadio Banorte será el escenario del partido este miércoles 17 de junio a las 20 horas, en el cierre de la primera jornada dentro del Grupo K, integrado por Portugal, Congo, Colombia y Uzbekistán.

Camilo Vargas es el portero actual del Atlas en la Liga MX, torneo en el que jugó James Rodríguez con León.

Camilo Vargas es portero del Atlas y de la selección de Colombia. (Luis Fernando Toris / Mexsport)

Camilo Vargas y James Rodríguez, dos de las figuras de Colombia

Además de Camilo Vargas y James Rodríguez, destaca en la selección de Colombia el delantero del Bayern Múnich Luis Díaz, convirtiendo a los sudamericanos en favoritos para sumar sus primeros tres puntos ante Uzbekistán en el Mundial 2026.

Colombia regresa a un Mundial luego de perderse la cita de Catar 2022, y en su camino, el primer obstáculo es Uzbekistán.

Con Néstor Lorenzo como estratega desde 2022, Colombia llega al Mundial 2026 con un plantel de figuras históricas y nuevos jugadores en ascenso.

“El mensaje es el del siempre: que disfruten, que agradezcan y que se maten por la camiseta de Colombia. Volvemos a esta cita mundialista después de ocho años y la verdad es que tenemos mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien” Néstor Lorenzo, DT de Colombia

Colombia llega al Mundial tras una gran eliminatoria

Colombia finalizó las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 en el tercer puesto, un punto detrás de Ecuador.

Con triunfos importantes ante Brasil y Argentina en su camino a la clasificación, Colombia busca que el último impulso de James Rodríguez, su máximo goleador en mundiales, lo lleve lejos en el torneo.

“Aquí vamos, todos unidos por nuestra selección” James Rodríguez, jugador de Colombia

Uzbekistán, un rival de peligro para Colombia

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, señaló que sin su alineación definida, adelantó que su decisión obedecerá a “un balance entre la parte estratégica del partido y las condiciones individuales de cada uno”.

Sobre su primer rival en el Mundial 2026, Uzbekistán, el estratega destacó que es un equipo que cuenta con un gran técnico, cuatro o cinco jugadores de gran categoría y, sobre todo, es un equipo ordenado.