Con camisetas amarillas, banderas y porras, la afición colombiana se apoderó del Tren Ligero de la Ciudad de México (CDMX) rumbo al Estadio Banorte, donde su selección enfrentará a Uzbekistán en el Mundial 2026.

Los videos muestran un ambiente de alegría y camaradería entre los seguidores colombianos, quienes no dejaron de cantar y bailar durante el recorrido en el Tren Ligero con destino al Estadio Banorte.

Fiesta colombiana en Tren Ligero por partido contra Uzbekistán hoy en el Estadio Banorte

Desde tempranas horas de este miércoles 17 de junio, colombianos comenzaron a transportarse a los alrededores del Estadio Banorte para vivir la experiencia del partido de su selección en el Mundial 2026.

Fiebre colombiana invade el Tren Ligero rumbo al Estadio Banorte (Captura de pantalla )

La gran presencia de colombianos convirtió el transporte público, en especial al Tren Ligero, en una extensión de las gradas, con porras, tambores y consignas en apoyo a su selección, que jugará a las 8:00 pm.

El fenómeno no pasó desapercibido en redes, pues cientos de usuarios destacaron el colorido ambiente generado por los aficionados colombianos, comparado con el de las caravanas de hinchas.

Además del Tren Ligero, la fiebre colombiana llegó al mercado de Huipulco, donde decenas de ciudadanos de Colombia portaron con orgullo sus camisetas, cantaron y bailaron previo al partido de esta noche.

Como parte del Grupo K del Mundial 2026, Colombia y Uzbekistán se enfrentarán hoy en el Estadio Banorte. La selección colombiana se medirá ante Congo el 23 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Portugal el 27 de junio.