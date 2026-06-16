La Selección de Colombia se medirá contra Uzbekistán en el primer duelo del Grupo K del Mundial 2026 y el clima será un factor clave en dicho encuentro.

La Selección de Colombia y Uzbekistán disputarán este miércoles 17 su duelo en el Estadio Banorte y para adaptarse al clima, los colombianos decidieron entrenar en Guadalajara para tener una adaptación similar a la de la Ciudad de México (CDMX).

La altura beneficiará a la Selección de Colombia ante Uzbekistán

La Selección de Colombia instaló su centro de entrenamiento en la Academia del Atlas, en Guadalajara, Jalisco, desde el pasado 10 de junio, cerca de la Ciudad de México, donde disputará su primer partido del Mundial 2026.

En contraste, la Selección de Uzbekistán se encuentra en Tennessee, Estados Unidos, que tiene una altura de tan solo 233 metros, para preparar su compromiso ante Colombia en el Grupo K del Mundial 2026.

El factor a favor de Colombia se centra en la altura, pues debido a que el partido se juega en la CDMX, el cuerpo técnico de los colombianos decidió instalarse en Guadalajara, que se ubica a una altitud de unos mil 550 metros sobre el nivel del mar, mientras que la capital tiene una altura promedio de 2 mil 240 metros.

Luiz Diaz, jugador de Colombia. (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

¿Cómo estará el clima este miércoles 17 de junio para el Colombia vs Uzbekistán?

Para el debut de Colombia y Uzbekistán en el Mundial 2026, que se llevará a cabo desde el Estadio Banorte, se espera un clima fresco y con alta probabilidad de lluvias.

El pronóstico para el partido del miércoles 17 de junio, que se jugará a las 20 horas, tiempo del centro de México, es que se prevén temperaturas entre los 15 a 17 grados centígrados, con un 35% de probabilidad de precipitaciones.