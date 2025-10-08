La fase regular del Apertura 2025 está cerca de llegar a su fin y Chivas ha recibido un duro golpe al confirmar que no podrá contar con una de sus máximas figuras.

Con puntos importantes aún en juego, Chivas y su cuerpo técnico deberán encontrar soluciones pronto, pues la baja de este elemento titular podría ser crucial para sus aspiraciones en este Apertura 2025.

Hablamos de Blanca Félix, portera de Chivas Femenil, que ha sido una de las jugadoras más importantes para que el Rebaño se mantenga en la cuarta posición de la tabla general de la Liga MX Femenil.

La terrible baja que Chivas tendría para lo que resta del Apertura 2025

A través de sus redes sociales, Chivas Femenil informó sobre la lesión de Blanca Félix, quien ha sido la arquera titular del Rebaño Sagrado en gran parte del Apertura 2025.

En un comunicado, Chivas explicó cómo sucedió la lesión de la portera mexicana: "Durante el entrenamiento de este miércoles, Blanca Félix recibió un impacto en la mano derecha en la disputa de un balón."

El Rebaño ha dejado claro que Félix fue atendida y ya se sabe el grado de la lesión: “Tras realizar los estudios de imagen correspondientes, se confirmó que presenta una fractura del cuarto metacarpo, por lo cual hoy mismo se le realizará el procedimiento quirúrgico”.

Con tres jornadas por delante, todo indica que Antonio Contreras podría alinear a Celeste Espino, quien en este Apertura 2025 ya ha jugado 3 partidos como titular con el Rebaño.

Cabe destacar que Chivas Femenil todavía no consigue su pase a la Liguilla de la Liga MX Femenil, por lo que los resultados en las próximas jornadas serán vitales.

Blanca Félix sufre lesión con Chivas Femenil (Captura de Pantalla)

¿Cuánto tiempo será baja Blanca Félix con Chivas Femenil?

En el parte médico compartido por Chivas Femenil se explica que el regreso de Blanca Félix a las canchas de la Liga MX Femenil será de acuerdo a su evolución.

Sin embargo, al tratarse de una lesión que necesitará un paso por el quirófano, la recuperación de la portera de Chivas Femenil podría tardar de 3 a 16 semanas.

Esta situación la dejaría fuera del Apertura 2025, donde ya había sido factor importante para que las rojiblancas se encuentren en la cuarta posición de la tabla de posiciones.