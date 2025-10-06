Omar Bravo, máximo goleador en la historia de Club Chivas, se encuentra en el ojo del huracán luego de que fuera detenido en Jalisco por un presunto abuso sexual infantil.

La noticia fue difundida el sábado 4 de octubre y rápidamente se volvió viral en redes sociales, en donde los fans de Club Chivas debaten si se debería quitar a Omar Bravo de la historia del Rebaño.

Hasta el momento, la Fiscalía dio ha conocer que el exjugador rojiblanco se mantendrá en prisión preventiva oficiosa para garantizar la continuidad del debido proceso.

Fans del Rebaño ya debaten en redes el lugar de Omar Bravo en la historia de Chivas

Luego de que se diera a conocer la detención de Omar Bravo en Jalisco, los aficionados de Club Chivas comenzaron un debate en redes sociales con el objetivo de definir el status del exjugador en la historia del Rebaño.

Una de las publicaciones más mediáticas la hizo el usuario @mxestadios en X y cuestionó a la afición de Club Chivas sobre si se debería retirar del Museo del Estadio Akron la camiseta de Omar Bravo.

Recordemos que Bravo es una de las máximas leyendas del equipo pues es el máximo goleador de la institución y por ello que se conserva un jersey con el número 123, haciendo referencia a la cantidad de goles anotados con los rojiblancos.

Las opiniones se dividieron en los comentarios. Por un lado había quienes pedían que se retirara de inmediato y se considerara en su lugar a otras figuras como: Chava Reyes.

Sin embargo, también hubo quienes pidieron mesura y esperar hasta que haya una sentencia para poder hacer un juicio sobre lo sucedido con el exdelantero mexicano.

Fans del Rebaño ya debaten en redes el lugar de Omar Bravo en la historia de Chivas (Captura de pantalla)

¿Cómo le fue a Omar Bravo con Chivas?

El paso de Omar Bravo con Club Chivas fue más que exitoso, pues el mexicano se convirtió en el futbolista con más goles vistiendo la camiseta rojiblanca.

En su tiempo con Chivas, Omar Bravo también consiguió levantar tres títulos: Apertura 2006, Copa MX en el 2015 y la Supercopa de la temporada 2015-2016.

Sin embargo, la afición del Rebaño no olvida que Bravo jugó para Atlas FC, uno de los máximos rivales del equipo, y es por ello que algunos no le tienen tanta estima.