El Mundial Sub-20 está dejando buenas sensaciones de los futbolistas mexicanos que participan en el torneo internacional, tal es el caso de una de las joyas de Chivas que, incluso, podría irse del Rebaño Sagrado.

Se trata de Diego Ochoa, quien es una de las máximas joyas que nos ha dejado el Mundial Sub-20 y es que en el partido contra Brasil fue clave para la Selección Mexicana debido a que con un cabezazo selló el empate para el conjunto que dirige Eduardo Arce.

Actualmente, el futbolista juega para el FC Juárez, pero sigue perteneciendo a Chivas debido a que únicamente fue cedido al equipo fronterizo. Pese a ello, las buenas actuaciones de Diego Ochoa provocarían que el futbolista no regrese al equipo rojiblanco.

Chivas perdería a una de sus máximas joyas gracias al Mundial Sub-20; no es Hugo Camberos

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Diego Ochoa termina el préstamo con FC Juárez en junio de 2026 porque la cesión fue únicamente por un año, sin embargo, el traspaso incluyó una opción de compra para los Bravos.

Varios reportes también indican que Diego Ochoa ha llamado la atención de algunos visores internacionales tras su destacada actuación con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, pues su solidez defensiva lo han convertido en uno de los nombres más sonados del combinado tricolor.

También se reveló que equipos europeos y de la MLS han mostrado interés por el joven defensa de 19 años de edad, por lo que la posibilidad de un crecimiento y mayor proyección deportiva lo pondrían a analizar su futuro futbolístico.

¿Cuál será el futuro de Diego Ochoa, una de las máximas joyas de Chivas?

Diego Ochoa aún está a préstamo con FC Juárez, el cuál termina en 2026, sin embargo, las Chivas tiene una su favor una cláusula de recompra, por lo que existen tres posibilidades con el joven jugador.

La primera es que Diego Ochoa regrese a Chivas tras la finalización del préstamo. La segunda, que FC Juárez ejecute la opción de compra y se quede en la ciudad fronteriza o la tercera que emigre al futbol europeo, en caso de que exista una oferta por el futbolista mexicano.