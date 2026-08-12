La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sigue causando conmoción, sobre todo por los pocos detalles que se tienen de la misma debido al hermetismo a su alrededor.

Sin embargo, a 24 horas de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, comienza a salir la primera información relevante de lo acontecido durante la ceremonia.

¿Dónde fue la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

De acuerdo con Alex Álvarez, corresponsal de Ventaneando en Cascais, Portugual, la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se celebró en dicha ciudad del país europeo.

Boda Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez (@cristiano)

Para ser más exactos, se trató de una boda civil que se llevó a cabo en la casa de Cristiano Ronaldo en Cascais, Portugal; con un juez yendo a casar a la pareja.

Según el corresponsal, en Portugal el Registro Civil da la opción de que un funcionario vaya al domicilio de la pareja a oficiar la ceremonia, para que tenga validez legal.

Así fue como se logró que la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez fuera en privado, lejos de las cámaras y reflectores que muchos hubieran esperado de tal evento.

Básicamente la pareja y su familia no salió de la casa, por ello es que no hay imágenes por parte de la prensa o invitados a la esperada unión.

No obstante, el corresponsal señala que ya se prepara una segunda fiesta en Arabia, donde ya se encuentra la pareja; y posiblemente sea algo más abierto a los medios y con más invitados.

Madre de Cristiano Ronaldo no asistió a la boda con Georgina Rodríguez

Otra cosa que se ha destacado de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, es que la madre del futbolista no asistió a la ceremonia.

Según menciona Alex Álvarez, Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, no tiene una buena relación con Georgina Rodríguez, de ahí que no haya asistido a la boda.

De hecho ni siquiera a reaccionado o emitido una declaración acerca de la unión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, lo cual ha llamado mucho la atención.

Habrá que ver si la madre del futbolista rompe el silencio en los próximos días, o bien, mantiene su postura de manera indefinida.