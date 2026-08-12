LAFC vs Querétaro se encaran en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Con posibilidades de clasificar en la Leagues Cup 2026, LAFC necesita ganar a Querétaro para mantener la esperanza.
LAFC vs Querétaro: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido LAFC vs Querétaro es 2-0 poniendo a los estadounidenses cerca de la siguiente fase de la Leagues Cup 2026.
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Pronóstico: LAFC 2-0 Querétaro
LAFC vs Querétaro: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
LAFC vs Querétaro pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
LAFC
- Portero: Hugo Lloris
- Defensas: Cheberko, Tafari, Long y Hollingshead
- Mediocampistas: Delgado, Tillman, Choniere y Martínez
- Delantero: Heung-Min y Bouanda
Querétaro
- Portero: Hernández
- Defensas: García, Reyes, Villanueva y Rodríguez
- Mediocampistas: Madrid, Dueñas, Arellano, Martínez y Unjanque
- Delantero: Eduardo Pérez
LAFC vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
LAFC vs Querétaro juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV e Imagen TV a las 20:00 horas.
- Partido: LAFC vs Querétaro
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: BMO Stadium
- Transmisión: Apple TV e Imagen TV