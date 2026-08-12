LAFC vs Querétaro se encaran en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Con posibilidades de clasificar en la Leagues Cup 2026, LAFC necesita ganar a Querétaro para mantener la esperanza.

LAFC vs Querétaro: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido LAFC vs Querétaro es 2-0 poniendo a los estadounidenses cerca de la siguiente fase de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: LAFC 2-0 Querétaro

LAFC vs Querétaro: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

LAFC vs Querétaro pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

LAFC

  • Portero: Hugo Lloris
  • Defensas: Cheberko, Tafari, Long y Hollingshead
  • Mediocampistas: Delgado, Tillman, Choniere y Martínez
  • Delantero: Heung-Min y Bouanda
LAFC humilla a Toluca y se acerca a la final de la Concachampions.
LAFC venció a Toluca en la Jornada 2 del torneo (Jae C. Hong / AP)

Querétaro

  • Portero: Hernández
  • Defensas: García, Reyes, Villanueva y Rodríguez
  • Mediocampistas: Madrid, Dueñas, Arellano, Martínez y Unjanque
  • Delantero: Eduardo Pérez

LAFC vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

LAFC vs Querétaro juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV e Imagen TV a las 20:00 horas.

  • Partido: LAFC vs Querétaro
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
  • Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: BMO Stadium
  • Transmisión: Apple TV e Imagen TV