LAFC vs Querétaro se encaran en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-0 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Con posibilidades de clasificar en la Leagues Cup 2026, LAFC necesita ganar a Querétaro para mantener la esperanza.

LAFC vs Querétaro: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido LAFC vs Querétaro es 2-0 poniendo a los estadounidenses cerca de la siguiente fase de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: LAFC 2-0 Querétaro

LAFC vs Querétaro: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

LAFC vs Querétaro pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

LAFC

Portero: Hugo Lloris

Defensas: Cheberko, Tafari, Long y Hollingshead

Mediocampistas: Delgado, Tillman, Choniere y Martínez

Delantero: Heung-Min y Bouanda

LAFC venció a Toluca en la Jornada 2 del torneo (Jae C. Hong / AP)

Querétaro

Portero: Hernández

Defensas: García, Reyes, Villanueva y Rodríguez

Mediocampistas: Madrid, Dueñas, Arellano, Martínez y Unjanque

Delantero: Eduardo Pérez

LAFC vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

LAFC vs Querétaro juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV e Imagen TV a las 20:00 horas.