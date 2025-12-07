El Mundial 2026 ya tiene todo definido en cuanto a fechas, sedes y horarios. En lo que respecta a nuestro país, tres partidos de la fase de grupos se jugarán en la Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y tres en Monterrey, ciudad donde se han establecidos precios de boletos que irían desde los 4 mil pesos para los juegos en el Gigante de Acero.

Según lo informado por el periodista Jesús Bernal en su cuenta de X, los boletos para los partidos del Mundial 2026 en Monterrey podrían ir incluso desde los 3 mil 500 pesos, esto en sitios de reventa en los cuales algunos aficionados ya han empezado a publicar las entradas que tienen en su poder luego del sorteo de FIFA.

“Los boletos más baratos en la reventa del Mundial 2026 son los de Monterrey, se pueden conseguir desde 3500 pesos”, publicó el mencionado periodista, quien habría detectado que los tickets de menor costo en toda la reventa mundialista son los de los encuentros que se celebrarán en la Sultana del Norte a partir del siguiente mes de junio.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Monterrey?

Hay que tener en cuenta que de todo el Mundial 2026, solamente tres partidos de la primera ronda se jugarán en la ciudad de Monterrey. Inicialmente se especulaba sobre la presencia de Países Bajos en el Gigante de Acero debido a las condiciones en la que se acomodaron los grupos en el sorteo; sin embargo, luego de que FIFA acomodara el calendario, quedó descartada la visita de La Naranja Mecánica.

Dicho esto, los duelos del Mundial 2026 que se jugarán en Monterrey son: Repechaje UEFA vs Túnez, Túnez vs Japón y Sudáfrica vs Corea del Sur. Cabe señalar que, en el caso del rival europeo que enfrentará a la escuadra tunecina, saldrá del boleto que disputarán Suecia, Polonia, Albania y Ucrania.

En Monterrey también se jugará un partido de la ronda de dieciseisavos de final, aunque en ese caso, todavía se desconoce el precio que podrían tener los boletos para esa instancia y seguramente este se determinará en medida de los equipos que se midan para ese entonces.

El rango de precios para los boletos del Mundial 2026 en Monterrey

Pese a lo mencionado por Jesús Bernal respecto al precio de los boletos para el Mundial 2026 en Monterrey, los costos superan los 4 mil pesos en reventa y varían en medida del partido a disputarse en el estadio de los Rayados.

Muestra de ello es que los precios para el partido de Túnez contra el equipo proveniente del repechaje europeo en Monterrey son más caros que los de Sudáfrica vs Corea del Sur por la fase de grupos del Mundial 2026. En el caso del europeo frente a los tunecinos, el boleto más barato ronda los 5 mil 946 pesos, mientras que para el de la escuadra sudafricana ante el conjunto coreano el boleto menos costoso es de 4 mil 905 pesos.

De tal forma, los aficionados que no pudieron comprar boletos para el Mundial 2026 mediante el sorteo de FIFA y quieran obtener entradas en sitios de reventa para los juegos en Monterrey, pueden hacerse ya a la idea de cuánto les va a costar.