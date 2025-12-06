El sorteo del Mundial 2026 dejó una fase de grupos con varios duelos que destacan por su nivel y el tipo de selecciones que se enfrentarán.

La fase de grupos del Mundial 2026 contará con enfrentamientos que podrían influir en el rumbo del torneo desde las primeras jornadas.

Con el calendario definido, los aficionados ya revisan fechas y horarios para no perderse los choques más atractivos entre los que destacan: Portugal vs Colombia y España vs Uruguay.

Los partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

El calendario del Mundial 2026 dejó distribuidos varios duelos que llaman la atención por lo que cada selección ha mostrado en ciclos recientes.

El cruce entre Brasil y Marruecos del 13 de junio abrirá una serie de duelos con selecciones de estilos muy distintos, mientras que Inglaterra y Croacia, el 17 de junio, se reencontrarán.

Alemania se medirá con Ecuador el 25 de junio, un encuentro que suele poner a prueba la consistencia alemana ante rivales que apuestan por la presión alta.

Un día después, Francia enfrentará a Noruega y, en paralelo, España tendrá un examen exigente contra Uruguay, dos partidos que pueden aclarar el panorama rumbo a los octavos.

El cierre de esta lista lo marca Portugal contra Colombia el 27 de junio, un duelo atractivo por la intensidad de ambos equipos y por la forma en que suelen competir en torneos grandes.

Los mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026:

Brasil vs Marruecos | Sábado 13 de junio | 16:00 hrs

Inglaterra vs Croacia | Miércoles 17 de junio | 14:00 hrs

Alemania vs Ecuador | Jueves 25 de junio | 14:00 hrs

Francia vs Noruega | Viernes 26 de junio | 13:00 hrs

España vs Uruguay | Viernes 26 de junio | 18:00 hrs

Colombia vs Portugal | Sábado 27 de junio | 17:30 hrs

¿Cuándo y a qué hora inicia el Mundial 2026?

El Mundial 2026 arrancará oficialmente con el duelo entre México y Sudáfrica, programado como el primer partido del torneo.

El encuentro se disputará el 11 de junio, fecha elegida para poner en marcha una edición que marcará el regreso del Estadio Azteca como sede inaugural después de varias décadas.