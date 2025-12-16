Conseguir un boleto para ir al Mundial 2026 se ha convertido en una verdadera aventura, y la FIFA no deja de moverse en ese tema, así que ha puesto a la venta entradas de mil pesos. Conoce cómo comprar tickets en ese costo.

Boletos para el Mundial 2026: FIFA pone a la venta entradas de mil pesos

Ante la dificultad para conseguir boletos para el Mundial 2026, la FIFA ha puesto entradas a la venta en poco más de mil pesos, unos 60 dólares en la categoría grada básica, disponible para los 104 partidos.

La iniciativa pretende apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones a lo largo del torneo, pues en el proceso de selección aleatoria ya se han recibido 20 millones de solicitudes de entradas

¿Quiénes podrán comprar boletos para el Mundial 2026 en mil pesos?

Después de recibir 20 millones de solicitudes de boletos, la FIFA decidió que los seguidores de las selecciones clasificadas para el Mundial 2026 podrán comprar entradas a poco más de mil pesos.

Los boletos de mil pesos que pondrá a la venta la FIFA, estarán disponibles para los 104 partidos, incluida la final, del Mundial 2026, en la modalidad de grada básica.

Los boletos de grada básica se reservarán a la afición de las selecciones clasificadas

Las federaciones miembro participantes estarán a cargo de la selección y distribución de las mismas.

Cada federación definirá sus criterios de asignación y proceso de solicitud.

El 50 por ciento de la asignación corresponderá a las categorías más económicas, boletos de grada asequible y de grada básica.

El resto de las localidades se dividirán entre grada estándar y grada preferente.

¿Tofdavía puedes inscribirte al sorteo para comprar boletos en mil pesos?

El interés por boletos para el Mundial 2026 creció tras la publicación del calendario de partidos, así como del horario y de la sede de cada juego.

El proceso de registro para el sorteo que elegirá quiénes pueden comprar boletos para el Mundial 2026 ya está abierto y permanecerá disponible hasta el martes 13 de enero de 2026.

El momento de presentación de la solicitud dentro del plazo no afecta a las opciones de selección. En FIFA.com/tickets se puede participar en el sorteo y consultar toda la información.