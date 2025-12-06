España es la selección a vencer en el Grupo H del Mundial 2026, en el que competirá con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Conoce las sedes, fechas y horarios de los partidos del cuadro de La Roja en fase de grupos.

Grupo H

España

Uruguay

Cabo Verde

Arabia Saudita

Grupo de España en el Mundial 2026: Fechas de los partidos del cuadro de La Roja

Los días 15, 21 y 26 de junio de 2026 serán las fechas de los tres partidos de España en la fase de Grupos del Mundial 2026, como parte del pelotón H.

Grupo de España en el Mundial 2026: Sedes de los partidos del cuadro de La Roja

Las ciudades de Atlanta y Guadalajara serán las sedes de los partidos de España en la fase de Grupos del Mundial 2026, destacando su duelo contra Uruguay en el Estadio Akron.

Grupo de España en el Mundial 2026: Horarios de los partidos del cuadro de La Roja

España jugará en distintos horariossus partidos en la fase de grupos del Mundial 2026.

Estos son los detalles de los partidos de España en la fase de grupos del Mundial 2026.

España vs Cabo Verde | Atlanta | 15 de junio | 10 horas

España vs Arabia Saudita | Atlanta | 21 de junio | 10 horas

España vs Uruguay | Guadalajara | 26 de junio | 18 horas

La historia de España en los Mundiales de la FIFA

La historia de España en los Mundiales remite a 1934 en la que fue la segunda edición del torneo.

España había sido invitado a la edición inaugural del Mundial que se disputó en Uruguay. Sin embargo, los altos costos del desplazamiento le impidieron partcipar.

Cuatro años más tarde, en Italia 1934, España superó una ronda previa contra Portugal, a la que venció por 1-11 en el global de la eliminatoria.

En total, España ha participado en 16 fases finales de la Copa Mundial de la FIFA: 1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

Las mejores participaciones de España en los Mundiales de la FIFA

España busca su segundo campeonato en los Mundiales de la FIFA, y a continuación te compartimos cuáles han sido sus mejores participaciones en la hsitoria del torneo.