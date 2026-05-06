Toluca confirmó que la autorización para que Alexis Vega y Jesús Gallardo regresaran al equipo en la vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026 fue otorgada por la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

A través de un comunicado, el club Toluca aseguró que en todo momento se apegó al acuerdo establecido en la asamblea de dueños y al reglamento de la FMF.

La decisión refuerza la polémica sobre la participación de los futbolistas convocados por Javier Aguirre en torneos internacionales con sus clubes.

Toluca rompe el silencio: revela quién autorizó a Vega y Gallardo. (@TolucaFC)

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