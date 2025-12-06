Inglaterra no tendrá el camino más sencillo del Mundial 2026, pues compartirá el sector L con la selección de Croacia, Ghana y Panamá. Conoce las sedes, fechas y horarios de los partidos del cuadro de ‘Los Tres Leones’ en fase de grupos.

Grupo de Inglaterra en el Mundial 2026: Fechas de los partidos del cuadro de ‘Los Tres Leones’

Los días 17, 23 y 27 de junio de 2026 serán las fechas de los tres partidos de Inglaterra en la fase de Grupos del Mundial 2026, como parte del pelotón L.

Grupo de Inglaterra en el Mundial 2026: Sedes de los partidos del cuadro de ‘Los Tres Leones’

Las ciudades de Dallas, Boston y New York New Jersey, serán las sedes de los partidos de Inglaterra en la fase de Grupos del Mundial 2026.

Grupo de Inglaterra en el Mundial 2026: Horarios de los partidos del cuadro de ‘Los Tres Leones’

Inglaterra jugará en horarios muy parecidos sus partidos en la fase de grupos del Mundial 2026.

Estos son los detalles de los partidos de Inglaterra en la fase de grupos del Mundial 2026.

Inglaterra vs Croacia | Dallas | 17 de junio | 14 horas

Inglaterra vs Ghana | Boston | 23 de junio | 14 horas

Panamá vs Inglaterra | New York New Jersey | 27 de junio | 15 horas

Inglaterra lucha contra los fantasmas de su pasado en los Mundiales de la FIFA

Inglaterra se prepara para disputar su Mundial 17 con el objetivo de poner fin a 60 años de espera y ceñirse de nuevo la corona en el torneo del 2026.

Fue en el Mundial 1966, cuando, en calidad de anfitrión, Inglaterra se impuso 4-2 a la República Federal de Alemania en la final de Wembley.

Dos semifinales en 1990 y 2018 son los mejores logros de Inglaterra en Mundiales desde la conquista del título.

La historia de Inglaterra en los Mundiales de la FIFA

Inglaterra busca su segundo campeonato en los Mundiales de la FIFA, y a continuación te compartimos sus números históricos en el torneo.