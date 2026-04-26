Nashville vs Tigres juegan la ida de las semifinales de la Concachampions 2026, el martes 28 de abril a las 18:30 horas por FOX One.
- Partido: Nashville vs Tigres
- Fase: Ida semifinales
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 28 de abril de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Geodis Park
- Transmisión: FOX One
Nashville vs Tigres: A qué hora ver el partido de la Concachampions
Nashville vs Tigres juegan a las 18:30 horas el martes 28 de abril en la ida de las semifinales de la Concachampions 2026.
Nashville vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de Concachampions?
El partido Nashville vs Tigres se podrá ver en la plataforma FOX One.
- Partido: Nashville vs Tigres
- Fase: Ida semifinales
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 28 de abril de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Geodis Park
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegaron Nashville y Tigres a las semifinales de la Concachampions 2026?
Tigres eliminó a Seattle Sounders en los cuartos de final de la Concachampions, para citarse con Nashville, otro equipo de la MLS en las semifinales.
Tigres perdió la vuelta de cuartos de final 1-3 con Seattle, pero el gol que marcó como visitante le dio el pase, luego de que el marcador global quedara 3-3.
Nashville dejó en el camino al América de la Liga MX gracias al triunfo de 1-0 que logró en el Estadio Banorte en la vuelta.
El marcador global fue 1-0 a favor de Nashville, después de empatar sin goles en el juego de ida en Estados Unidos.