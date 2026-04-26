Nashville vs Tigres juegan la ida de las semifinales de la Concachampions 2026, el martes 28 de abril a las 18:30 horas por FOX One.

Partido: Nashville vs Tigres

Fase: Ida semifinales

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 28 de abril de 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Geodis Park

Transmisión: FOX One

Nashville vs Tigres: A qué hora ver el partido de la Concachampions

Nashville vs Tigres juegan a las 18:30 horas el martes 28 de abril en la ida de las semifinales de la Concachampions 2026.

Nashville vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de Concachampions?

El partido Nashville vs Tigres se podrá ver en la plataforma FOX One.

Partido: Nashville vs Tigres

Fase: Ida semifinales

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 28 de abril de 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Geodis Park

Transmisión: FOX One

Tigres visita a Nashville en la Concachampions (MEXSPORT / MEXSPORT)

¿Cómo llegaron Nashville y Tigres a las semifinales de la Concachampions 2026?

Tigres eliminó a Seattle Sounders en los cuartos de final de la Concachampions, para citarse con Nashville, otro equipo de la MLS en las semifinales.

Tigres perdió la vuelta de cuartos de final 1-3 con Seattle, pero el gol que marcó como visitante le dio el pase, luego de que el marcador global quedara 3-3.

Nashville dejó en el camino al América de la Liga MX gracias al triunfo de 1-0 que logró en el Estadio Banorte en la vuelta.

El marcador global fue 1-0 a favor de Nashville, después de empatar sin goles en el juego de ida en Estados Unidos.