Vadhir Derbez -de 35 años- fue denunciado por una modelo por presunto abuso sexual y él denuncia extorsión; le pidieron más de 5 millones de pesos para no seguir con el proceso legal.

Una modelo de origen estadounidense denunció ante la Fiscalía de la CDMX a Vadhir Derbez por violación.

Según la denuncia levantada el pasado 2 de abril de 2026, Vadhir Derbez presuntamente abusó de la mujer durante el rodaje de un video musical.

Vadhir Derbez es denunciado por abuso sexual ante la Fiscalía de la CDMX

El programa De Primera Mano compartió la denuncia contra Vadhir Derbez, luego de que una modelo lo señalara de haber abusado sexualmente de ella.

En el documento, la denunciante narra que se encontraba grabando un video musical cuando Vadhir Derbez la llevó a su camerino.

Vadhir Derbez (Instagram| Vadhir Derbez)

Posteriormente, el cantante habría besado a la modelo sin su consentimiento y presuntamente habría abusado de ella.

Ante esta situación, la Fiscalía de la CDMX otorgó medidas cautelares a la modelo y hasta el momento se desconoce si hay una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez.

Vadhir Derbez desmiente abuso y denuncia que es víctima de extorsión

Tras revelarse la denuncia contra Vadhir Derbez, el actor y sus abogados dieron una entrevista en De Primera Mano donde desmintió que haya abusado de una mujer.

Los abogados de Vadhir Derbez denuncian que no han tenido acceso a la carpeta de investigación y que el actor es víctima de extorsión por parte de un grupo criminal.

“Si estoy dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió” Vadhir Derbez

Vadhir Derbez (Instagram | Vadhir Derbez)

Vadhir Derbez asegura que hay pruebas de su inocencia, pues existen grabaciones de todo lo que se realizó durante el rodaje de su video.

La defensa legal de Vadhir Derbez reveló que le comenzaron a llegar mensajes de texto y a sus redes sociales, donde le exigían dinero para que no fuera detenido por violación.

Los extorsionadores pedían más de 5 millones de pesos a Vadhir Derbez para que no siguiera el proceso legal en su contra.

Los abogados del actor mencionan que los extorsionadores podrían pertenecer a un red de delincuencia organizada dedicada a la trata de personas.

Por otra parte, Vadhir Derbez no ha sido notificado de la denuncia en su contra.