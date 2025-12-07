¿Estados Unidos es el consentido de la FIFA? Luego del sorteo del Mundial 2026, trascendió que posiblemente Portugal y Países Bajos jugarían en México porque quedaron como cabeza de los grupos K y F respectivamente.

Sin embargo, el día de hoy se dio a conocer que ni Portugal ni Países Bajos jugarán en México, sino que disputarán todos sus partidos de la fase de grupos en los Estados Unidos por decisión de la FIFA.

A pesar de que en Guadalajara ya esperaban que Cristiano Ronaldo jugara en el Estadio Akron y en Monterrey soñaban con ver a la Naranja Mecánica en el Estadio BBVA, el organismo encargado de realizar el torneo mandó los partidos al otro lado de la frontera.

FIFA le quita a México partidos de Portugal y Países Bajos; jugarán en Estados Unidos

A través de sus redes sociales, la FIFA dio a conocer las fechas, sedes y horarios para todos los partidos que se disputarán en la fase de grupos del Mundial 2026, en el cual se dio a conocer que ni Portugal ni Países Bajos jugarán en México.

Mientras que Países Bajos jugará sus partidos en Dallas, Kansas City y Houston, Portugal lo hará en Houston y Miami, por lo que en México Monterrey se quedó sin la Naranja Mecánica y Guadalajara sin Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, la FIFA mandó el partido entre España y Uruguay al Estadio Akron, uno de los partidos más atractivos de la primera fase en el Mundial 2026, pues son dos de los candidatos a llegar lejos.

Samuel García ya había presumido que Países Bajos iría a Nuevo León; se burlan de él en redes

Además de atender al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA, el gobernador Samuel García, fiel a su estilo, presumió en redes sociales que Países Bajos, selección también conocida como la Naranja Mecánica, iría a Nuevo León.

Aunque sí había una alta posibilidad de que Países Bajos fuera a Monterrey y Portugal fuera a Guadalajara, aún no estaba confirmado esto y finalmente la FIFA mandó a ambas selecciones a Estados Unidos.