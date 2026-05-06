PSG vs Arsenal: ¿Cuándo y dónde ver la final de la Champions League 2026?

La final de la Champions League enfrentan al PSG vs Arsenal, el sábado 30 de mayo de 2026 a las 10 horas.
- Partido: PSG vs Arsenal
- Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
- Fase: final del campeonato
- Torneo: Champions League
- Horario: 10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Puskas Arena
- Transmisión: TNT Sports y HBO Max
PSG vs Arsenal: ¿Cuándo ver la final de la Champions League?
PSG vs Arsenal juegan el sábado 30 de mayo de 2026, a las 10 horas. El partido único se jugará en la Puskas Arena en Budapest.
PSG vs Arsenal: Canal para ver la final de la Champions League
Las plataformas de HBO Max y TNT Sports transmitirán el partido PSG vs Arsenal, el sábado 30 de mayo de 2026 a las 10 horas.
¿Cómo llegaron PSG y Arsenal a la final de la Champions League?
PSG ganó con marcador global de 6-5 al Bayern Múnich, para llegar a la final de la Champions League 2026.
Arsenal, por su parte, dejó en el camino al Atlético de Madrid con marcador global de 2-1, regresando a la final de la Champions League tras 20 años de ausencia en dicha fase del torneo europeo.
Tanto PSG como Arsenal llegan a esta instancia como altas expectativas para coronarse, por lo que se espera un gran partido que dará el título y el pase a la Copa Intercontinental.