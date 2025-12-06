Alemania siempre será un rival a vencer en la Copa del Mundo de la FIFA, y en el Mundial 2026 es favorito para ganar el Grupo E. Conoce las sedes, fechas y horarios de los partidos de los teutones.

Grupo de Alemania en el Mundial 2026: Sedes de los partidos de los teutones

Alemania jugará sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en la ciudades de Houston, Toronto y New York City.

Grupo de Alemania en el Mundial 2026: Fechas de los partidos de los teutones

Los días 14, 20, 25 de junio de 2026 serán las fechas de los tres partidos de Alemania en la fase de Grupos del Mundial 2026, como parte del pelotón E.

Alemania jugará en distintos horarios, tiempo del centro de México, sus partidos en la fase de grupos del Mundial 2026.

Estos son los detalles de los partidos de Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026.

Alemania vs Curazao | Houston | 14 de junio | 11 horas

Alemania vs Costa de Marfil | Toronto | 20 de junio | 14 horas

Alemania vs Ecuador | New York City | 25 de junio | 14 horas

Alemania, la eterna favorita al campeonato del Mundial de la FIFA

Ubicada en un grupo relajado, la poderosa Alemania debe avanzar sin mayor dificultad a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Alemania disputará su Mundial 19 consecutivo en el 2026. el 21 en total. Torneo que ha ganado en cuatro ocasiones y ha sido finalista en ocho.

Sin embargo, en los Mundiales de 2018 y 2022, Alemania no superó la fase de grupos y sigue en su etapa de reconstrucción.

La historia de Alemanias en los Mundiales de la FIFA

Alemania podría alcanzar su victoria 70 en Mundiales en la edición del 2026 y a continuación compartimos sus exitosos números en la historia del torneo.