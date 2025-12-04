La Selección Mexicana ya confirmó de manera oficial que se enfrentarán a Portugal como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026, sin embargo, surgió la duda sobre la venta de boletos y cómo se podrán adquirir las entradas para la visita de Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca.

Luego de varios rumores como posible rival de México para la reinauguración del Estadio Azteca, se confirmó que efectivamente Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal visitarán la capital del país previo al Mundial 2026.

Sin embargo, para dicho encuentro, se cambió la boletera que comúnmente era la encargada de las entradas de la Selección Mexicana, pues ahora en vez de Ticketmaster, será Fanki quién venderá los boletos.

¿Cómo comprar boletos en Fanki? La empresa venderá las entradas del México vs Portugal

La venta de boletos será en la plataforma de Fanki con preventa exclusiva del 10 al 12 de diciembre y la venta general el 13 del mismos mes, por lo que para adquirir los boletos deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página web www.fanki.com.mx

En la parte superior derecha hay un menú con la opción “Iniciar sesión o registrarme”.

Ingresa tu correo o número de teléfono para que te envíen un código de verificación

Llena los datos personales (número, nombre, edad, etc)

Acepta los términos y condiciones

La Selección Mexicana confirmó que el partido entre México y Portugal se llevará a cabo el sábado 28 de marzo de 2026 en punto de las 19:00 horas desde el Estadio Azteca.

¿A dónde llegarán los boletos que compres en Fanki para el México vs Portugal?

Una vez realizado el registro, podrás ingresar con tu usuario, que será tu número de celular o correo. Ya iniciada la sesión, deberás seleccionar el evento, que en este caso será el México vs Portugal.

Posteriormente, elegir tu zona y asientos, y se te redireccionará a realizar el pago. Ahí podrás pagar por distintas formas, aunque si lo haces en la preventa solo se podrá con tarjetas de crédito y débito Banorte.

Una vez realizado el pago, los boletos llegarán por correo electrónico con un código QR. Igualmente podrás acceder a ellos en la sección “Mis entradas” en la página web.