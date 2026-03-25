La FIFA anunció que la última etapa de venta de boletos para el Mundial 2026 iniciará el miércoles 1 de abril a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.
Esta fase permitirá a los aficionados adquirir entradas de último minuto a través de FIFA.com/tickets y estará abierta hasta el final de la competición.
Los boletos se venderán por orden de llegada y se podrán elegir asientos específicos. Además, se reabrirá el mercado oficial de reventa para garantizar transacciones seguras.
¿Hasta cuándo estará abierta la última etapa de venta de boletos para el Mundial 2026?
La última etapa de venta de boletos para el Mundial 2026 inicia el 1 de abril y estará abierta hasta el final de la competición, ofreciendo a los aficionados una oportunidad para formar parte de la historia.
- Durante esta etapa de venta de boletos para el Mundial 2026, las entradas se venderán por orden de llegada, según disponibilidad.
- Los aficionados podrán ver los partidos y las categorías para las que hay boletos disponibles.
- Se podrán seleccionar asientos específicos y proceder con la compra .
- Para seleccionar asientos específicos, los aficionados podrán elegir desde el mapa de asientos o utilizar la función “Reservar el mejor asiento”.
Recomendación de la FIFA respecto a la venta de boletos del Mundial 2026
La FIFA recomienda a los aficionados consultar FIFA.com/tickets con regularidad, ya que las entradas temporalmente agotadas podrían volver a estar disponibles a través de la plataforma oficial.
Las entradas se seguirán poniendo a la venta progresivamente, incluyendo ocasionalmente entradas para el mismo día de los partidos.
Reventa o intercambio de boletos controlada por la FIFA
La FIFA reabrirá el mercado oficial de reventa/intercambio para los poseedores de boletos elegibles el jueves 2 de abril a través de FIFA.com/tickets.
Esta plataforma permite a los aficionados que ya no pueden asistir a los partidos del Mundial 2026 vender sus entradas a otros aficionados en un entorno seguro y autorizado, protegiéndolos contra la reventa no autorizada o fraudulenta.
- Un número histórico de aficionados de todo el mundo ya ha asegurado su lugar en el Mundial 2026.
- Durante la fase del Sorteo de Selección Aleatoria, el público en general envió más de 500 millones de solicitudes de boletos, lo que resultó en la venta de más de un millón de entradas.
- A menos de 80 días del torneo, el récord de asistencia acumulada de 3,5 millones establecido en Mundial de 1994 está en camino de ser superado durante la competición de este año.