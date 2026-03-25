La FIFA anunció que la última etapa de venta de boletos para el Mundial 2026 iniciará el miércoles 1 de abril a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Esta fase permitirá a los aficionados adquirir entradas de último minuto a través de FIFA.com/tickets y estará abierta hasta el final de la competición.

Los boletos se venderán por orden de llegada y se podrán elegir asientos específicos. Además, se reabrirá el mercado oficial de reventa para garantizar transacciones seguras.

Boletos del Mundial 2026 desde 200 pesos en México (ESPECIAL)

¿Hasta cuándo estará abierta la última etapa de venta de boletos para el Mundial 2026?

La última etapa de venta de boletos para el Mundial 2026 inicia el 1 de abril y estará abierta hasta el final de la competición, ofreciendo a los aficionados una oportunidad para formar parte de la historia.

Durante esta etapa de venta de boletos para el Mundial 2026, las entradas se venderán por orden de llegada, según disponibilidad.

Los aficionados podrán ver los partidos y las categorías para las que hay boletos disponibles.

Se podrán seleccionar asientos específicos y proceder con la compra .

Para seleccionar asientos específicos, los aficionados podrán elegir desde el mapa de asientos o utilizar la función “Reservar el mejor asiento”.

La FIFA confirmó una gran demanda de boletos para el Mundial 2026 (Montserrat Téllez)

Recomendación de la FIFA respecto a la venta de boletos del Mundial 2026

La FIFA recomienda a los aficionados consultar FIFA.com/tickets con regularidad, ya que las entradas temporalmente agotadas podrían volver a estar disponibles a través de la plataforma oficial.

Las entradas se seguirán poniendo a la venta progresivamente, incluyendo ocasionalmente entradas para el mismo día de los partidos.

Reventa o intercambio de boletos controlada por la FIFA

La FIFA reabrirá el mercado oficial de reventa/intercambio para los poseedores de boletos elegibles el jueves 2 de abril a través de FIFA.com/tickets.

Esta plataforma permite a los aficionados que ya no pueden asistir a los partidos del Mundial 2026 vender sus entradas a otros aficionados en un entorno seguro y autorizado, protegiéndolos contra la reventa no autorizada o fraudulenta.