El Balón de Oro 2026 será entregado el lunes 26 de octubre en la ciudad de Londres, Inglaterra con Lionel Messi y Kylian Mbappé como favoritos a ganar el trofeo.

El galardón más prestigiado del mundo del fútbol, creado por France Football en 1956, celebrará en 2026 su edición 70 y la ceremonia se celebrará por primera vez fuera de Francia.

Otorgado anualmente por France Football, el Balón de Oro se organiza conjuntamente con la UEFA desde 2024.

Lionel Messi es uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026 (Charlie Riedel / AP Photo/Charlie Riedel)

¿Por qué se entregará el Balón de Oro en Londres?

La gala del Balón de Oro abandonará por primera vez Francia para trasladarse a Londres, como tributo al exfutbolista inglés Sir Stanley Matthews, quien en 1956 se convirtió en el primer ganador en la historia de este premio.

El Balón de Oro se otorgará con base en el rendimiento de los futbolistas durante la temporada (año de Mundial) y no por año calendario.

Desde el 2007, no hay restricciones para jugadores que militen fuera del futbol de Europa, como el caso de Lionel Messi.

En la ceremonia se conocerá a los sucesores de los ganadores de la edición pasada (2025):

Ganadores 2025:

Categoría masculina | Ousmane Dembélé (Francia / PSG)

Categoría Femenina | Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)

Kylian Mbappé ha tenido un gran Mundial 2026 (Michelle Rojas)

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026?

Serán 30 los futbolistas nominados por parte de France Football para ganar el Balón de Oro 2026, pero los favoritos para ganarlo son Kylian Mbappé, Lionel Messi, Harry Kane y Ousmane Dembélé.

Lionel Messi está cerca de ganar el Mundial 2026 y eso lo acercaría a llevarse el Balón de Oro 2026.