Luego de que Tom Holland confirmó que Erling Haaland lo ghosteó cuando lo invitó a cenar, el jugador de Noruega se enteró y aceptó ir a cenar con el actor de Spiderman.

Holland se sinceró en el programa de Jimmy Fallon y expresó que aunque coincidió con Erling Haaland en Mónaco, lo invitó, pero no obtuvo ni un “no gracias” del futbolista.

Erling Haaland se entera de la invitación de Tom Holland y acepta ir a cenar

Tom Holland confirmó los rumores sobre una invitación a cenar para Erling Haaland que fue ignorada, porque no sabía quién era por el desconocimiento que tiene hacia las películas.

Ante ello y un mensaje que Holland dijo que recibió de humildad. Erling Haaland vio sus declaraciones en el programa de Jimmy Fallon y ya aceptó la cena.

Por un clip desde la cuenta oficial de Jimmy Fallon en Instagram, Erling Haaland escribió públicamente que acepta su invitación a cenar e incluso dejó abierta la posibilidad de ir al lugar donde Tom Holland lo cite.

“Invitación a cenar aceptada @TomHolland. Un poco tarde ¡Solo dime el lugar!”. Erling Haaland, futbolista.

Erling Haaland acepta la invitación a cenar de Tom Holland (traducida). (@fallontonight )

Hasta el momento se desconoce si el actor de Spider-Man ya se enteró del comentario de Haaland y si está dispuesta a aún reunirse con él después de haber sido ghosteado.

Erling Haaland ignoró a Tom Holland porque no sabía quién era

El futbolista, Erling Haaland, ya aceptó la invitación para ir a cenar con Tom Holland. Pero esto pasó después de que lo dejó ‘en visto’ porque genuinamente no sabía quién era el actor.

En una entrevista, Haaland no solo reconoció eso, sino que explicó que cuando le dijeron Spider-Man supo ubicar quién era Tom Holland, sintiéndose apenado a no haberle contestado.

Erling Haaland es uno de los nombre que más ha tomado relevancia desde el Mundial, no solo por su habilidad futbolística, sino el significado de su nombre y también la popularidad que impulsó la serie ‘Vikingos’ sobre Noruega.