Isaac del Toro volvió a la carga con el UAE Team Emirates-XRG en la Etapa 12 del Tour de Francia 2026, una jornada de velocistas en la que el mexicano terminó en la posición 59.

Isaac del Toro se ubica en la séptima posición del Tour de Francia 2026, mientras que en la batalla por el maillot blanco al mejor corredor joven, se mantiene en la tercera posición.

La Etapa 12 fue ganada por Tim Merlier en un cierre dramático que incluyó una caída masiva a 200 metros de la meta.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Etapa 12 del Tour de Francia 2026?

La Etapa 12 fue protagonizada por los velocistas e Isaac del Toro no cedió lugares de cara a las jornadas de montaña en el Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro aguarda las etapas de montaña en el Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 12 en el Tour de Francia 2026?

Tras la Etapa 12, Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general en el Tour de Francia 2026, en la que Isaac del Toro se ubica en séptimo lugar.

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Remco Evenepoel Juan Ayuso Paul Seixas Florian Lipowitz Isaac del Toro Mattias Skjelmose Lenny Martínez Tom Pidcock

Perfil y recorrido de la Etapa 13 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 13 este viernes 17 de julio, en la que Isaac del Toro peleará por los primeros lugares.

La Etapa 13 del Tour de Francia 2026 es la jornada más larga de esta edición con un recorrido de 205,8 km entre Dole y Belfort.

Cuenta con un desnivel de 2 mil 400 metros y dos puertos clave en la parte final: el Col des Croix y el mítico Ballon d’Alsace antes del descenso hacia la meta.