Brenda Rivero Padrón, hija de los actores de doblaje Javier Rivero y Carla Padrón, confirmó que ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por los presuntos delitos de abuso sexual en contra del experimentado actor de doblaje Alfonso Obregón.

Según las declaraciones de Brenda Rivero, los hechos ocurrieron cuando ella era menor de edad cuando tenía 16 años, y Alfonso Obregón Inclán tenía alrededor de 50 años, aprovechando una relación cercana con su familia para realizar grooming y abuso.

"Después de mucho tiempo de miedo, vergüenza y silencio, hoy puedo decir que la denuncia correspondiente ya ha sido presentada. No ha sido una decisión fácil. Quienes han pasado por una situación así saben lo difícil que es dar este paso. Sin embargo, decidí hacerlo porque considero que ya no podía seguir callando." Brenda Rivero

Brenda Rivero denuncia a Alfonso Obregón por abuso sexual: la actriz de doblaje presenta cargos formales

A través de sus redes sociales, Brenda Rivero reveló que ya interpuso una demanda en contra de Alfonso Obregón por ante la Fiscalía por:

Violación

Abuso sexual

Corrupción de menores

Brenda Rivero denuncia formalmente a Alfonso Obregón (@brenda_rivero_love / Instagram)

Sin embargo, Alfonso Obregón, actor de doblaje de Shrek y Naruto salió del país rumbo a Colombia de acuerdo a las publicaciones que realizó recientemente en sus redes sociales.

La actriz explicó que, tras identificar las conductas como abuso y manipulación, decidió actuar no solo por su propia justicia, sino para abrir un camino seguro a otras posibles víctimas dentro del medio del doblaje en México. Tras hacer público su testimonio, más personas se acercaron a ella con relatos similares del mismo entorno laboral.

"A partir de este momento, el asunto seguirá su curso por las vías legales. Cuento con la representación y el acompañamiento del abogado Gerardo Rincón, por lo que cualquier situación relacionada con este caso será atendida a través de los medios correspondientes. Agradezco profundamente el respeto, la comprensión y el apoyo de quienes han estado conmigo durante este proceso." Brenda Rivero

De acuerdo con la denuncia, el acercamiento fue sentimental y sexual en donde Brenda Rivero presentó pruebas, entre ellas una conversación de Alfonso Obregón con su madre en la que confirmaría la relación cuando ella era menor; este caso se suma a una denuncia previa de 2024 por parte de una exalumna.

Hasta el momento, Alfonso Obregón no ha emitido ningún comunicado ni respuesta pública, aunque como se reveló, el actor ha salido de México a tan solo unas horas de que se revelara la nueva denuncia en su contra.

Como consecuencia de las acusaciones en contra de Alfonso Obregón, el actor ha sido retirado de importantes proyectos, incluyendo la nueva entrega de Shrek y la Escuela Nacional de Locución rompió lazos con él por seguridad de las estudiantes.