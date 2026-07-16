El caso de la recepcionista agredida en el hotel Park Life Paradox de Santa Fe por el empresario sinaloense Octavio Cortés Jiménez sigue generando indignación.

La víctima y su abogado buscan que la investigación se reclasifique como tentativa de feminicidio, debido a las secuelas físicas y emocionales que dejó el ataque.

La mujer relató en entrevista con Ciro Gómez Leyva que pidió ayuda al personal de seguridad sin recibir apoyo, mientras era golpeada y arrastrada por el agresor.

La FGJCDMX analiza la reclasificación y la SSC abrió indagatoria contra la empresa de seguridad.

“Ese señor vino a arruinar mi vida”: recepcionista teme por su seguridad; Octavio Cortés Jiménez enfrentaría tentativa de feminicidio

Tras viralizarse el caso de agresión cometido por el empresario de Sinaloa, Octavio Cortés Jiménez en contra de una recepcionista del hotel Park Life en Santa Fe, la víctima y su abogado ahora buscan reclasificar la investigación en su contra como tentativa de homicidio ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La mujer relató que el agresor ya había mostrado actitudes violentas desde su llegada al hotel en CDMX, donde permanecía hospedado con su familia desde hacía aproximadamente un mes y quien mantenía contrato de arrendamiento por un año.

De acuerdo con su testimonio, el conflicto con Cortés Jiménez escaló cuando el hombre se molestó porque un pedido realizado por WhatsApp no llegaría el mismo día, situación que derivó en la agresión física captada por cámaras de seguridad ocurrida el pasado 29 de junio pero que se viralizó hasta el pasado 15 de julio.

Recepcionista de hotel en Santa Fe denuncia abandono durante la agresión de Octavio Cortés Jiménez

Durante una entrevista, la trabajadora narró que pidió ayuda al personal de seguridad mientras era atacada; sin embargo, aseguró que nadie intervino para protegerla. Explicó que el agresor la jaló del cabello, la tiró al piso y la golpeó en repetidas ocasiones, incluso cuando ya estaba de rodillas, provocándole alrededor de 10 lesiones documentadas por peritos.

Tras la agresión, la recepcionista fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica por un fuerte hematoma en el ojo derecho, lesiones en la columna y cervicales, además de estudios para descartar una fractura facial y un posible desprendimiento de retina.

Mientras continúan las investigaciones contra Octavio Cortés Jiménez por tentativa de feminicidio, la SSC informó que brinda acompañamiento a la víctima y que también abrió una indagatoria sobre la empresa de seguridad privada que operaba en el inmueble.